MLB: Oneil Cruz destruye un récord de Barry Bonds

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Oneil Cruz es la gran esperanza de Piratas de Pittsburgh para volver a la postemporada en Grandes Ligas. El pelotero dominicano ha desarrollado una fantástico 2026 con un hito importante en su carrera; de hecho, supera al mismo Barry Bonds en sus primeros años en la liga.

Cruz, en la derrota 6-1 de Piratas contra Rangers de Texas registró: 4 turnos, 1 anotada, 1 hit, 1 jonrón, 1 impulsada. Con ese cuadrangular, el pelotero dominicano superó con 67 jonrones, los 64 inatrapables de Barry Bonds en sus primeras 1.661 apariciones en el plato con Pittsburgh.

Oneil en estos momentos proyecta 47 vuelacercas en 2026, lo que sería la cifra más alta de su carrera. Por otra parte, dicha marca también lo elevaría a la élite jonronera de la actualidad en Las Mayores, donde marcar 40+ HR es parte fundamental de un bateador élite en la liga.

Oneil Cruz: la esperanza de Piratas en 2026

Oneil Cruz está en una situación límite con Piratas de Pittsburgh en 2026. La presente temporada representa el escenario ideal para que el dominicano explote ofensivamente y se consolide como el rostro de la franquicia. En otras palabras, es su momento para liderar en MLB.

Actualmente, está logrando números de impacto que lo posicionan entre los bateadores más temidos de Grandes Ligas. Sin embargo, el verdadero reto será mantener la consistencia y el ritmo durante una exigente campaña de 162 juegos en una organización como Piratas.

Convertirse en el pilar fundamental de la organización requiere de disciplina. Si Cruz logra sostener esta frecuencia de cuadrangulares, Pittsburgh finalmente tendrá la estrella que ha estado esperando; mientras se desarrollan los buenos prospectos de Ligas Menores.

Números de Oneil Cruz con Piratas de Pittsburgh en 2026

Oneil Cruz comenzó caliente con el madero, se le ve en ritmo y puede tener la mejor campaña de su carrera. Sus números están demostrando lo que la organización siempre vio, un pelotero explosivo ofensivamente que puede generar mucho daño cada vez que está en el plato.

Números de Cruz en 2026:

- 25 juegos, 102 turnos, 19 anotadas, 29 hits, 5 dobles, 8 jonrones, 23 impulsadas, 9 boletos, 38 ponches, 10 bases robadas, .284 PRO, .348 OBP, .569 SLG, .917 OPS