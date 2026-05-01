MLB: Ildemaro Vargas toma distancia en el liderato de bateo en lo que va de la temporada

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El venezolano Ildemaro Vargas sigue escribiendo una historia inesperada y fascinante en la temporada 2026 de las Grandes Ligas. El utility de los Arizona Diamondbacks no solo se mantiene firme en el liderato de bateo, sino que comienza a despegarse del resto con un impresionante promedio de .378, consolidándose como uno de los nombres más consistentes del año.

En una campaña donde las figuras ofensivas abundan, el pelotero de 34 años ha logrado destacar con una mezcla de disciplina, contacto oportuno y regularidad. Su más cercano perseguidor es el cubano Yordan Álvarez, estrella de los Houston Astros, quien registra un sólido .356, respectivamente.

Ildemaro Vargas - MLB

Pero más allá de los números globales, hay un dato que define el momento de Vargas: su racha activa de 26 juegos consecutivos conectando al menos un hit. Esta seguidilla no solo refleja su consistencia, sino también su capacidad de adaptarse a distintos lanzadores y situaciones de juego, convirtiéndose en una pieza confiable dentro del lineup de Arizona.

El logro no ha pasado desapercibido dentro del clubhouse ni entre los analistas. Vargas, tradicionalmente visto como un jugador versátil más que como una estrella ofensiva, está redefiniendo su perfil en 2026. Cada turno al bate parece tener intención, cada swing transmite confianza, y su enfoque en el plato lo ha llevado a otro nivel competitivo.

Finalmente, si Ildemaro Vargas logra mantener este ritmo, no solo podría asegurar el título de bateo, sino también posicionarse en la conversación de los jugadores más influyentes de la temporada y ser un candidato muy serio para ir al Juego de Estrellas.