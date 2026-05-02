MLB: Ildemaro Vargas ha sido una verdadera "grúa" esta campaña

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Ildemaro Vargas es el centro de atención este viernes en las Grandes Ligas tras hacer historia entre los peloteros venezolanos con su racha de indiscutibles. Sin embargo, los números demuestran que no está solamente bateando incogibles, sino que su producción también está siendo de las mejores en el circuito.

"Caripito" tuvo una jornada perfecta ante Cachorros de Chicago tras irse de 4-4, con una carrera remolcada y un boleto. Con espectacular accionar se convirtió en el venezolano con la racha más larga de juegos en fila bateando, al menos un hit, con 27; dejando atrás a Wilson Ramos (26).

Ildemaro Vargas exhibe extraordinarios registros con hombres en posición anotadora

Lo más llamativo, es que el bateador ambidiestro se ha encargado no solamente de batear imparables. También viene demostrando fuerza y está siendo una verdadera "grúa" en el lineup de Cascabeles de Arizona y así lo ratifican las estadísticas.

Con corredores en posición de anotar Vargas bates .364, producto de ocho hits en 22 apariciones al plato, pero lo más llamativo es que cinco de esos ocho inatrapables son extrabases: tres cuadrangulares y un par de triples.

Esas oportunas conexiones le han llevado a una suma de 16 traídas al plato de sus 21 en toda la campaña, con compañeros cerca del plato, un registro que coloca en el top de los bateadores más productivos de su organización y que aumentan el valor de lo que ya viene haciendo Ildemaro con su racha de incogibles.

Así van los números generales de Ildemaro Vargas en este 2026: