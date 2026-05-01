MLB: Bravos de Atlanta suben a lanzador venezolano en detrimento de José Suárez

Suscríbete a nuestros canales

Durante este viernes se dio a conocer un movimiento dentro de las filas de los Bravos de Atlanta. Según informó la propia organización, los lanzadores José Suárez y Joel Payamps fueron designados para asignación, algo que permitió el llamado a otros dos peloteros, entre esos otro venezolano.

El jugador en cuestión es Anthony Molina, quien vivirá su debut no solo en esta temporada 2026, sino además con el uniforme de Atlanta. Recordemos que la organización lo reclamó de waivers a principios del pasado mes de diciembre, y desde entonces se había mantenido con Gwinnett Stripers en Triple-A.

Un nuevo brazo venezolano en Atlanta

Molina apenas cuenta con dos campañas en Grandes Ligas, y ambas con los Rockies de Colorado. En total ha disputado 52 compromisos y poco más de 90 innings. Además, cabe agregar que se trata de uno de los lanzadores que participó en el Clásico Mundial 2026 con la Selección de Venezuela.

El oriundo de San Joaquín cuenta con récord de 1-2 luego de cinco presentaciones (uno como abridor) este año en Ligas Menores. El resto de sus estadísticas señalan 4.50 de efectividad, cuatro bases por bolas y 10 ponches a lo largo de 14 entradas.

Foto: @braves

Por su parte, Suárez es dejado en asignación por segunda ocasión este año, ya que Atlanta lo tomó de waivers a finales de enero proveniente de los Orioles de Baltimore.

El de Naguanagua es apartado del equipo con una derrota en ocho encuentros (uno como abridor). Su efectividad es de 6.61 producto de 12 carreras en 16.1 innings, con 12 boletos y 21 abanicados. Atlanta tendrá siete días para definir su futuro, ya sea cambiándolo de equipo, dejándolo libre o pasándolo otra vez por waivers.