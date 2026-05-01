Infografía de la racha histórica de hits de Ildemaro Vargas

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En 1950 Alfonso “Chico” Carrasquel se convirtió en el 4to venezolano que debutó en las Grandes Ligas. Era un chamo de 24 años de edad que no perdió el tiempo y que pronto dejó su huella ante los fanáticos de los Medias Blancas de Chicago. Esa temporada, entre el 8 de julio y el 5 de agosto, tejió una seguidilla de 24 juegos en los que se embasó bateando hit.

Después de su estreno en las Mayores a Carrasquel le siguieron centenares de venezolanos, pero ninguno de ellos pudo superar su plusmarca sino 59 años después cuando el receptor Víctor Martínez, vistiendo el uniforme de los Medias Rojas de Boston en 2009, bateó hit durante 25 desafíos al hilo.

El récord de V-Mart no perduró tanto como el del “Chico” pues una década después Wilson Ramos, luciendo la camisa de los Metropolitanos de Nueva York, lo destronó con una seguidilla de 26 partidos en la campaña del año 2019, pero el registro de Ramos perduró muchos menos en el registro entre los venezolanos porque Ildemaro Vargas impuso récord el viernes 1 de mayo de 2026. Enfrentando a los Cachorros de Chicago se fue de 4-4 consiguiendo embasarse por hit en 27 juegos sucesivos.

Su récord inició la campaña pasada al conseguir inatrapable en lo últimos tres juegos de los Diamondbacks de Arizona, para luego sumar 24 desafíos, todos en los que ha actuado en 2026, también con los D-Backs.