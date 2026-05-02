MLB: Mira los desafíos a disputarse en la jornada sabatina

El mes de mayo comenzó con mucho movimiento de carreras en Las Mayores y todo está listo para que siga la acción este sábado, con una cartelera full, la cual te mostraremos a continuación.
El venezolano Keider Montero será el único representante del país abriendo en la jornada sabatina, con la misión de ayudar a Tigres de Detroit a volver al sendero del triunfo.
Juegos para hoy en la MLB:
- Orioles de Baltimore (Kyle Bradish) vs Yankees de Nueva York (Ryan Weathers) 1:35 p.m.
- Azulejos de Toronto (Dylan Cease) vs Mellizos de Minnesota (Connor Prielipp) 2:10 p.m.
- Cascabeles de Arizona (Ryne Nelson) vs Cachorros de Chicago (Shota Imanaga) 2:20 p.m.
- Rojos de Cincinnati (Rhett Lowder) vs Piratas de Pittsburgh (Carmen Mlodzinski) 4:05 p.m.
- Cerveceros de Milwaukee (Kyle Harrison) vs Nacionales de Washington (Foster Griffin) 4:05 p.m.
- Guardianes de Cleveland (Slade Cecconi) vs Atléticos de Oakland (Jacob López) 4:05 p.m.
- Astros de Houston (Spencer Arrighetti) vs Medias Rojas de Boston (Connerly Early) 4:10 p.m.
- Phillies de Philadelphia (Andrew Painter) vs Marlins de Miami (Max Meyer) 4:10 p.m.
- Gigantes de San Francisco (Landen Roupp) vs Rays de Tampa Bay (Griffin Jax) 6:10 p.m.
- Rangers de Texas (Kumar Rocker) vs Tigres de Detroit (Keider Montero) 7:15 p.m.
- Dodgers de Los Angeles (Roki Sasaki) vs Cardenales de San Luis (Michael McGreevy) 7:15 p.m.
- Bravos de Atlanta (Chris Sale) vs Rockies de Colorado (por definir) 8:10 p.m.
- Medias Blancas de Chicago (Sean Burke) vs Padres de San Diego (Michael King) 8:40 p.m.
- Mets de Nueva York (Nolan McLean) vs Angelinos de Anaheim (Reid Detmers) 9:35 p.m.
- Reales de Kansas City (Seth Lugo) vs Marineros de Seattle (Emerson Hancock) 9:40 p.m.