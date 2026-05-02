Mundial Softbol U23: Venezuela cede ante Japón y se despide de la medalla de oro

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La selección venezolana de sóftbol masculino sufrió una derrota por la mínima diferencia (1-0) frente a Japón en el Campeonato Mundial Sub-23, que se disputa en la ciudad de Sincelejo, Colombia. Este resultado elimina las opciones del combinado nacional de alcanzar la medalla de oro en el torneo.

Un duelo de lanzadores definido en los detalles

El compromiso se caracterizó por un dominio absoluto desde el montículo. Tanto el abridor venezolano como el de Japón mantuvieron a las ofensivas silenciadas durante la mayor parte del encuentro.

La única carrera del juego llegó en el primer inning, con un doble de Masaya Usuki. El abridor venezolano Eduardo Juarez permitió cinco hits en seis innings completos abanicando a un total de ocho bateadores.

Por su parte, Rio Takahashi solo permitió cuatro imparables y abanicando también a ocho contrarios.

Panorama de medallas y opciones de bronce

Tras este resultado, Venezuela queda sin posibilidades matemáticas de disputar la final por el título mundial. Sin embargo, el equipo aún mantiene una opción remota para subir al podio.

La clasificación para el partido por la medalla de bronce depende de una serie de combinaciones de resultados en la última jornada de la Súper Ronda.