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MLB: Emmanuel De Jesús cumple en su regreso con Detroit

El venezolano espera mantenerse dominante para permanecer en el equipo grande 

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Meridiano

Viernes, 01 de mayo de 2026 a las 10:19 pm
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El campeón del mundo Emmanuel De Jesús se ganó una nueva oportunidad en el equipo grande de Tigres de Detroit y cumplió en su primera prueba del mes de mayo tras lucir dominante en su relevo.

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El criollo fue invitado al Spring Training y se ganó un puesto en el roster de 40 desde el Opening Day luego de lo que logró hacer con la selección de Venezuela y el dominio que mostró en los entrenamientos. 

Pero tras un inicio también solvente, su efectividad fue subiendo y eso provocó que lo enviaran al equipo de Triple A el 22 de abril. Sin embargo, una semana después fue subido y hoy tuvo una importante contra los Rangers de Texas.

Emmanuel De Jesús luce en su relevo

Aunque su novena cayó por la mínima 5 carreras por 4, De Jesús lució solvente durante un episodio y un tercio de labor, en el cual no permitió anotaciones y tampoco le dieron imparables. El único bateador que se le embaso fue por la vía del boleto y logró abanicar a un rival

El zurdo, se vio con un buen comando y buena combinación de sus lanzamientos, un performance que espera mantener, para seguir siendo importante en el bullpen de los felinos con su capacidad para salir al morrito en cualquier circunstancia.

 

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