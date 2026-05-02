MLB: William Contreras está que quema con el madero

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William Contreras exhibe un ritmo arrollador en el inicio de la temporada de las Grandes Ligas. El receptor de los Cerveceros de Milwaukee firmó una actuación sobresaliente este viernes al conectar cuatro imparables en cinco turnos al bate, impulsando tres carreras y anotando una en la victoria por 6-1 sobre los Nacionales de Washington.

El momento ofensivo de William Contreras

El desempeño frente a la novena de Washington consolidó un fin de semana productivo, elevando su promedio de bateo a .310. En sus últimos dos compromisos, Contreras acumula ocho imparables en nueve turnos.

La jornada de este viernes representó el séptimo juego de su carrera en el que logra conectar cuatro o más hits.

26 de agosto de 2022 contra Cardenales (5-4)

7 de julio de 2024 contra Marineros (5-4, 2 HR)

20 de septiembre de 2024 contra Cascabeles (5-4, HR)

19 de mayo de 2025 contra Orioles (5-4)

1 de agosto de 2025 contra Nacionales (7-5, HR)

30 de abril de 2026 contra Cascabeles (4-4, HR)

1 de mayo de 2026 contra Nacionales (5-4, 3 RBI)

Consistencia en el plato y lectura de la zona

Contreras no requirió un contacto de fuerza extrema para marcar la diferencia. El receptor aprovechó las deficiencias defensivas del rival, ubicando la pelota en los espacios vacíos del terreno.

Dos de sus cuatro imparables sirvieron para remolcar compañeros y asegurar la ventaja temprana para Milwaukee, en un encuentro donde el pitcheo visitante no encontró respuesta para frenar su momento ofensivo.