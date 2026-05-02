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MLB: Estos son todos los resultados de la jornada de este viernes 1 de mayo

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Meridiano

Sabado, 02 de mayo de 2026 a las 12:47 am

La buena producción y el poder de hicieron manifiestos en esta jornada reciente 

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Hoy es viernes y en las Grandes Ligas lo sabían, por esa razón los jugadores lo dejaron todo en el terreno de juego, dándole un gran espectáculo a la afición y a continuación te mostraremos cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas.

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Está jornada se caracterizo por las batazos de poder, resaltando varios latinos y también por el récord de más choques (27) consecutivos dando hits para un venezolano que estableció Ildemaro Vargas.

Resultados de la MLB:

- Cascabeles de Arizona 5-6 Cachorros de Chicago 

- Rangers de Texas 5-4 Tigres de Detroit 

- Cerveceros de Milwaukee 6-1 Nacionales de Washington 

- Rojos de Cincinnati 1-9 Piratas de Pittsburgh 

- Orioles de Baltimore 2-7 Yankees de Nueva York 

- Phillies de Philadelphia 6-5 Marlins de Miami 

- Astros de Houston 1-3 Medias Rojas de Boston 

- Gigantes de San Francisco 0-3 Rays de Tampa Bay 

- Azulejos de Toronto 7-3 Mellizos de Minnesota 

- Dodgers de Los Angeles 2-7 Cardenales de San Luis

- Bravos de Atlanta 8-6 Rockies de Colorado 

- Mets de Nueva York 4-3 Angelinos de Anaheim 

- Medias Blancas de Chicago 8-2 Padres de San Diego 

- Guardianes de Cleveland 8-5 Atléticos de Oakland 

- Reales de Kansas City 7-6 Marineros de Seattle.

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