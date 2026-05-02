MLB: Padres de San Diego acuerdan venta histórica

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El futuro de los Padres de San Diego comienza una nueva etapa. La franquicia del sur de California ha sido vendida de manera oficial al empresario José E. Feliciano, cofundador de Clearlake Capital y parte del grupo propietario del Chelsea FC, junto a su esposa Kwanza Jones. La operación alcanza una cifra récord de 3.900 millones de dólares.

Un cambio de era para la franquicia

El proceso de venta comenzó en noviembre pasado, cuando la familia Seidler decidió poner en el mercado la franquicia tras el fallecimiento de Peter Seidler en noviembre de 2023. La transición había estado marcada por disputas internas y demandas, pero la llegada de Feliciano y Jones busca estabilizar el rumbo deportivo y corporativo del equipo.

El respaldo de la comunidad y el objetivo del campeonato

En su primer comunicado oficial, los nuevos propietarios destacaron la importancia de mantener la conexión con la ciudad. Jones y Feliciano señalaron que la organización es un pilar fundamental en San Diego y se comprometieron a mantener el legado de la familia Seidler. La meta principal del nuevo grupo inversor es clara: construir una estructura ganadora que permita traer el primer título de Serie Mundial a la ciudad.

Impacto financiero en la MLB

La transacción supera por un amplio margen el récord anterior establecido en 2020, cuando Steve Cohen adquirió los Mets de Nueva York por 2.400 millones de dólares. La cifra de 3.900 millones de dólares también se encuentra muy por encima de la valoración de 3.100 millones que Forbes había estimado para la franquicia en marzo de este año.

Para quedarse con los Padres, Feliciano superó a otros grupos de alto perfil en el mundo del deporte. En la ronda final de ofertas participaron consorcios liderados por Dan Friedkin (propietario del Everton de la Premier League), Tom Gores (propietario de los Detroit Pistons de la NBA) y Joe Lacob (propietario de los Golden State Warriors de la NBA).

El aspecto deportivo y el manejo salarial

Bajo la gestión de Peter Seidler, la organización se caracterizó por realizar grandes inversiones en la nómina de jugadores para mantener al equipo en la élite. Sin embargo, tras su fallecimiento, los números sufrieron modificaciones. En la temporada 2023, la nómina de San Diego alcanzó los 248.9 millones de dólares (la tercera más alta de la liga), pero descendió a 164.5 millones en 2024. Para la temporada actual, el equipo ha incrementado el gasto a 201 millones, ocupando la décima posición entre las 30 franquicias de la MLB.

Rendimiento en el terreno

A pesar de las fluctuaciones financieras, el equipo se ha mantenido competitivo, alcanzando la postemporada en cuatro de los últimos seis años y llegando a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2022. En la actual campaña, bajo la dirección del nuevo mánager Craig Stammen, los Padres registran un récord de 19 victorias y 12 derrotas, posicionándose en el segundo lugar de la División Oeste de la Liga Nacional, a pesar de atravesar una racha de tres derrotas consecutivas antes de su enfrentamiento contra los Medias Blancas de Chicago.