MLB: Albert Pujols y Yadier Molina nuevos inmortales de esta franquicia

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Los Cardenales de San Luis hicieron oficial este viernes una de las noticias más esperadas por la afición de las Grandes Ligas. El puertorriqueño Yadier Molina y el dominicano Albert Pujols encabezan la Clase 2026 del Salón de la Fama de la franquicia. Junto a ellos, el histórico lanzador Bill Sherdel se unirá al recinto de los inmortales en el Busch Stadium.

La confirmación se dio durante la práctica de bateo previa al encuentro entre los Cardenales y los Dodgers de Los Ángeles. En los jardines del estadio se exhibió un gran cartel con las palabras "Hall of Fame", lo que adelantó la decisión oficial del equipo. Con esta generación, el recinto alcanza su decimotercera promoción desde su creación en 2014.

Una ceremonia histórica para la Clase 2026

El presidente del equipo, Bill DeWitt Jr., destacó la relevancia de este grupo. "Este año promete ser una de las clases más celebradas desde nuestra inauguración", señaló el directivo tras el anuncio.

Debido a la alta demanda de aficionados y la expectativa generada por las dos leyendas latinas, la ceremonia de exaltación cambiará de sede habitual. El evento se realizará sobre el terreno de juego del Busch Stadium el sábado 12 de septiembre, antes del juego que enfrentará a los Cardenales contra los Medias Blancas de Chicago.

Además de este reconocimiento local, ambos peloteros son elegibles para ingresar al Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown en el año 2028.

El receptor de una sola franquicia

Yadier Molina es considerado uno de los mejores receptores defensivos en la historia del beisbol. El boricua disputó sus 19 temporadas en las Grandes Ligas vistiendo únicamente el uniforme de San Luis. Su trayectoria incluye diez convocatorias al Juego de Estrellas, nueve Guantes de Oro y la conquista de dos anillos de Serie Mundial.

Dentro de la organización, se le recuerda por su liderazgo detrás del plato y su decisión de mantenerse fiel al equipo durante toda su carrera, convirtiéndose en el pilar de los lanzadores durante casi dos décadas.

Albert Pujols y el hito de los 700 cuadrangulares

El dominicano completó una de las carreras más ofensivas y respetadas de las últimas décadas. Su regreso a la franquicia en 2022 añadió un capítulo histórico al superar la barrera de los 700 jonrones de por vida. Este logro lo colocó como el cuarto miembro de este club exclusivo.

El actual mánager de los Cardenales, Oliver Mármol, recordó el impacto de ese momento. "Es una de mis fotos favoritas, porque refleja todo el trabajo y sacrificio que conlleva ese logro", comentó sobre la imagen de Pujols tras conectar el histórico cuadrangular.