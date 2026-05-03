MiLB: El prospecto venezolano Luis Hernández debuta con grand slam en la Arizona Complex League

Suscríbete a nuestros canales

Cuando de prospectos se habla, el venezolano Luis Hernández comenzó a reafirmar por qué está en el radar de los mejores y acaba de demostrarle a los Gigantes de San Francisco que no se equivocaron en adelantarlo en su proceso, tras debutar por todo lo alto con grand slam en la Arizona Complex League.

El infielder jugó su primer Spring Training con tan solo 17 años y, debido a los buenos números que registró, en combinación con la experiencia comprobada que ya tenía, omitieron la liga de desarrollo de República Dominicana y lo ubicaron de una vez en el sistema de Estados Unidos.

Luis Hernández debuta con grand slam

Hernández no esperó absolutamente nada para demostrar su potencial y, aunque había fallado en sus primeras tres apariciones, en la novena entrada le llegó un turno con bases llenas.

En ese turno, le dejaron una recta vendida en la zona de afuera y el venezolano no lo perdonó, volándose la barda por la banda contraria, mostrando una de sus grandes herramientas, el poder, tras conectar grand slam en su primer desafío en la Liga Rookies de los Estados Unidos con la novena de la bahía. Además de este inmenso grand slam, Luis ya había empujado una rayita y cerró la jornada de 4-1, con bambinazo y cinco carreras remolcadas.

Luis Hernández ya sabe lo que es jugar a máximos niveles

Todo parece indicar que la adaptación de Hernández será rápida y de ser así, no tardará mucho en seguir escalando rápidamente, debido a que ya sabes lo que es jugar a nivel profesional después de participar durante dos temporadas en la Liga Mayor de Beisbol Profesional con Samanes de Aragua.

El oriundo de San Juan de los Morros, Guárico, recibió un bono de firma de $5 millones y es la gran apuesta a futuro para la novena de Gigantes de San Francisco.