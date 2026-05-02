MLB: José Ramírez alcanza esta notable cifra de bases robadas de por vida

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José Ramírez no se cansa de registrar cifras redondas en su exitosa trayectoria en las Grandes Ligas y ahora, acumuló una base robada que le permite subir un nuevo escalón en sus aspiraciones.

"Mr. Lapara" es un pelotero que siempre ha pasado desapercibido, pero sin duda alguna, debe ser considerado de los más completos en las últimas dos décadas de Las Mayores, ofreciendo desde buena defensa, siendo nominado entre los principales candidatos a ganar el Guante de Oro en varias ocasiones, hasta ofensiva oportuna, contacto, poder y velocidad; un atributo que sacó a relucir justamente en esta jornada.

José Ramírez llega a 300 bases robadas en su carrera

Por como marchan las cosas, el pelotero dominicano va rumbo a otra campaña de más de 30 bases robadas y en la paliza que le están propinando los Guardianes de Cleveland hoy a Atléticos de Oakland, Ramírez sumó su estafada número 13 en este 2026 y la número 300 desde su debut en la MLB.

Lo más increíble, es que José lo hizo robándose la tercera almohadilla. "Enriquito" leyó bien la mecánica de Jacob López y tomó un buen brinco a la antesala, llegando sin problemas de cabeza, debido a que el tercer base no pudo retener la pelota.

José Ramírez persigue más cifras redondas esta campaña

Después de esta notable cifra de robos (300) que lo sigue subiendo a la élite, el dominicano buscará seguir alcanzando más cifras redondas, debido a que está cerca de subir un escalón en tres renglones.

Al bateador ambidiestro le faltan solamente cinco hits, para alcanzar los 1.700. Aunado a eso, con siete carreras remolcadas logrará su primer millar en ese apartado y necesita nueve cuadrangulares para lograr los 300 batazos de vuelta completa; siendo estas tres marcas que parecen bastante accesibles de conseguir en esta misma zafra.