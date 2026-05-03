MLB: Ethan Salas demuestra su poder en las menores

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El prospecto número dos de los Padres de San Diego, Ethan Salas, atraviesa un momento excepcional en su desarrollo dentro de las Ligas Menores. El joven receptor registró su quinto cuadrangular de la temporada y extendió su racha de poder, consolidándose como una de las piezas más valiosas del sistema de granjas de la organización californiana.

Un despliegue de poder constante en Doble-A

El desempeño de Salas durante las últimas semanas dejó atrás las dudas generadas tras su temporada 2024. El joven venezolano conectó cinco cuadrangulares en sus últimos siete encuentros en la categoría Doble A, superando la marca de cuatro vuelacercas que consiguió en 111 juegos el año anterior.

Los datos reflejan un cambio significativo en la calidad de contacto que produce en cada turno. La velocidad de salida de la pelota desde el madero ha registrado marcas notables, destacando conexiones de 110 mph con una distancia de 420 pies y otro batazo de 109.8 mph que recorrió 401 pies.

Estadísticas que lideran las Ligas Menores

Entre los receptores menores de 21 años en todo el sistema de ligas menores, Salas ocupa las primeras posiciones en los siguientes apartados ofensivos:

Promedio de bateo: .319 (Cuarto lugar).

Porcentaje de embasado: .390 (Quinto lugar).

Porcentaje de slugging: .565 (Segundo lugar).

OPS: .955 (Segundo lugar).

wOBA: .422 (Empatado en cuarto lugar).

wRC+: 160 (Primer lugar).

Además, el pelotero lidera la liga de Texas en la categoría de wRC+ entre los jugadores menores de 22 años, confirmando su capacidad para generar carreras de manera constante.

El futuro detrás del plato para los Padres

Con apenas 19 años de edad, Ethan Salas se mantiene como uno de los prospectos más jóvenes de su categoría y una de las grandes promesas de las Grandes Ligas. Su evolución en Doble A demuestra que el equipo mantuvo la paciencia en su proceso formativo, buscando un impacto a largo plazo tanto en la receptoría como en el corazón de la alineación de San Diego.