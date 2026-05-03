MLB: Marineros de Seattle llama al equipo grande a este venezolano

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Los Marineros de Seattle han anunciado el ascenso del receptor Jhonny Pereda desde la sucursal de Triple A, el Tacoma Rainiers. La franquicia tomó esta decisión para reforzar la posición detrás del plato tras la ausencia repentina de Cal Raleigh, quien fue retirado de la alineación titular frente a los Reales de Kansas City por motivos que aún no han sido revelados de manera oficial.

El rendimiento de Pereda en Ligas Menores

El jugador de 30 años ha mostrado un desempeño ofensivo consistente en Triple A durante la presente temporada. Hasta la fecha, Pereda registra un promedio de bateo de .333, un porcentaje de embasado de .418 y un slugging de .436. En 91 apariciones en el plato, el venezolano ha acumulado dos cuadrangulares y ha impulsado ocho carreras, estadísticas que respaldan su llamado al equipo grande.

Para hacer espacio en el roster, el equipo colocó al utility Will Wilson en la lista de lesionados de 10 días debido a molestias en el pulgar. El movimiento busca garantizar la profundidad del equipo mientras se evalúa el estado físico de sus piezas clave.