MLB: Ildemaro Vargas vio detenida su racha de hits

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La seguidilla de juegos conectando imparable llegó a su fin para el venezolano Ildemaro Vargas. En la jornada de este sábado, 2 de mayo, el infielder se fue de 4-0 en la derrota por blanqueo de 2-0 de los Cascabeles de Arizona frente a los Cachorros de Chicago deteniendo en 27 el número histórico.

Un día de ofensiva apagada en Arizona

La ofensiva de los desérticos estuvo limitada a solo cuatro hits y cero carreras durante todo el compromiso. Vargas, quien vio acción como cuarto en el orden al bate, no pudo descifrar los lanzamientos del pitcheo rival. Sin embargo, este resultado aislado no borra el arranque de temporada histórico que ha registrado el veterano.

Antes de este encuentro, Vargas acumulaba tres actuaciones consecutivas de múltiples imparables y llegó a extender su cadena a 27 juegos consecutivos embasándose por la vía del hit desde el inicio de la campaña. Su línea ofensiva se mantiene sólida, con un promedio de .388, un porcentaje de embasado de .412 y un slugging de .673.

Hitos superados y marcas de la franquicia

A pesar de la derrota, “Caripito” dejó una huella importante en los libros de récords de la organización de Arizona. Con su desempeño, superó a figuras históricas de los Cascabeles:

Dejó atrás la marca de Paul Goldschmidt, quien logró 26 juegos consecutivos con hit entre las temporadas 2013 y 2014.

quien logró 26 juegos consecutivos con hit entre las temporadas 2013 y 2014. Superó el registro de Tony Womack, quien consiguió 24 encuentros seguidos en la campaña del año 2000.

La racha de Vargas se detuvo a solo tres compromisos de igualar el récord absoluto de la franquicia, establecido por Luis González en 1999 con 30 juegos consecutivos conectando indiscutible.