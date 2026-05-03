MLB: Keider Montero lideró victoria de los Tigres de Detroit

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El lanzador Keider Montero firmó su actuación más sólida en lo que va de la temporada 2026 al guiar a los Tigres de Detroit a un triunfo de 5-1 sobre los Rangers de Texas. Con una labor de seis entradas y dos tercios, el derecho venezolano niveló su registro personal y presentó argumentos para integrarse de forma definitiva en la rotación abridora del equipo.

Una apertura de calidad en el Comerica Park

Montero completó una faena de 6.2 episodios en los que limitó a la ofensiva de Texas a cinco imparables y una sola carrera limpia. El diestro mostró un control sostenido desde el comienzo del juego, retirando los primeros tres innings sin permitir hits ni anotaciones, tramo en el que acumuló 41 lanzamientos.

Al finalizar su participación, el venezolano registró un total de 85 lanzamientos, de los cuales 55 fueron localizados en la zona de strike.

El rendimiento de Montero en este encuentro dejó indicadores positivos para su campaña. El lanzador otorgó dos boletos y ponchó a dos bateadores, logrando una estabilidad que se reflejó en sus números globales. Tras la victoria, su efectividad se sitúa en 3.48 y su WHIP se ajustó a 1.01.

Con este resultado, el lanzador nivela su récord en dos victorias y dos derrotas (2-2).