MLB: Mira todos los resultados de la jornada sabatina

Recientemente se cumplió una nueva jornada sabatina en las Grandes Ligas y como todos los días, a continuación, te enseñaremos el resultado de cada uno de los desafíos.
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15 plazas se habilitaron en esta fecha, donde en la mayoría de los choques predominaron los lanzadores y hubo resultados de poco diferencial de carreras.
Resultados de la MLB en la jornada sabatina
- Orioles de Baltimore 4-9 Yankees de Nueva York
- Azulejos de Toronto 11-4 Mellizos de Minnesota
- Cascabeles de Arizona 0-2 Cachorros de Chicago
- Cerveceros de Milwaukee 4-1 Nacionales de Washington
- Rojos de Cincinnati 7-17 Piratas de Pittsburgh
- Guardianes de Cleveland 14-6 Atléticos de Oakland
- Phillies de Philadelphia 0-4 Marlins de Miami
- Astros de Houston 6-3 Medias Rojas de Boston
- Gigantes de San Francisco 1-5 Rays de Tampa Bay
- Dodgers de Los Angeles 2-3 Cardenales de San Luis
- Rangers de Texas 1-5 Tigres de Detroit
- Bravos de Atlanta 9-1 Rockies de Colorado
- Medias Blancas de Chicago 4-0 Padres de San Diego
- Mets de Nueva York 3-4 Angelinos de Anaheim
- Reales de Kansas City 3-2 Marineros de Seattle.