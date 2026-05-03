MLB: Mira todos los resultados de la jornada sabatina

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Recientemente se cumplió una nueva jornada sabatina en las Grandes Ligas y como todos los días, a continuación, te enseñaremos el resultado de cada uno de los desafíos.

15 plazas se habilitaron en esta fecha, donde en la mayoría de los choques predominaron los lanzadores y hubo resultados de poco diferencial de carreras.

Resultados de la MLB en la jornada sabatina

- Orioles de Baltimore 4-9 Yankees de Nueva York

- Azulejos de Toronto 11-4 Mellizos de Minnesota

- Cascabeles de Arizona 0-2 Cachorros de Chicago

- Cerveceros de Milwaukee 4-1 Nacionales de Washington

- Rojos de Cincinnati 7-17 Piratas de Pittsburgh

- Guardianes de Cleveland 14-6 Atléticos de Oakland

- Phillies de Philadelphia 0-4 Marlins de Miami

- Astros de Houston 6-3 Medias Rojas de Boston

- Gigantes de San Francisco 1-5 Rays de Tampa Bay

- Dodgers de Los Angeles 2-3 Cardenales de San Luis

- Rangers de Texas 1-5 Tigres de Detroit

- Bravos de Atlanta 9-1 Rockies de Colorado

- Medias Blancas de Chicago 4-0 Padres de San Diego

- Mets de Nueva York 3-4 Angelinos de Anaheim

- Reales de Kansas City 3-2 Marineros de Seattle.