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MLB: Mira todos los resultados de la jornada sabatina

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Meridiano

Domingo, 03 de mayo de 2026 a las 05:55 am

La jornada sabatina fue de pocas carreras y varios resultados fueron apretados 

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Recientemente se cumplió una nueva jornada sabatina en las Grandes Ligas y como todos los días, a continuación, te enseñaremos el resultado de cada uno de los desafíos.

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15 plazas se habilitaron en esta fecha, donde en la mayoría de los choques predominaron los lanzadores y hubo resultados de poco diferencial de carreras.

Resultados de la MLB en la jornada sabatina 

- Orioles de Baltimore 4-9 Yankees de Nueva York 

- Azulejos de Toronto 11-4 Mellizos de Minnesota

- Cascabeles de Arizona 0-2 Cachorros de Chicago 

- Cerveceros de Milwaukee 4-1 Nacionales de Washington 

- Rojos de Cincinnati 7-17 Piratas de Pittsburgh 

- Guardianes de Cleveland 14-6 Atléticos de Oakland 

- Phillies de Philadelphia 0-4 Marlins de Miami 

- Astros de Houston 6-3 Medias Rojas de Boston 

- Gigantes de San Francisco 1-5 Rays de Tampa Bay 

- Dodgers de Los Angeles 2-3 Cardenales de San Luis

- Rangers de Texas 1-5 Tigres de Detroit 

- Bravos de Atlanta 9-1 Rockies de Colorado 

- Medias Blancas de Chicago 4-0 Padres de San Diego

- Mets de Nueva York 3-4  Angelinos de Anaheim 

- Reales de Kansas City 3-2 Marineros de Seattle.

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