MLB: Mira los juegos a efectuarse este domingo 3 de mayo

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, 3 de mayo, se da cierre a la sexta semana de la presente zafra de las Grandes Ligas con participación venezolana y a continuación, te mostraremos cuáles son los enfrentamientos que se efectuarán en las distintas plazas.

Los lanzadores zurdos venezolanos Jesús Luzardo y Ranger Suárez se subirán a la lomita con la misión de "sacarle copia" a sus respectivas presentaciones previas, donde lucieron totalmente dominantes.

Juegos para hoy en la MLB

- Azulejos de Toronto (Trey Yesavage) vs Mellizos de Minnesota (Joe Ryan) 12:45 p.m.

- Orioles de Baltimore (Trey Gibson) vs Yankees de Nueva York (Max Fried) 1:35 p.m.

- Rojos de Cincinnati (Chase Burns) vs Piratas de Pittsburgh (Brandon Aschraft) 1:35 p.m.

- Astros de Houston ( Cody Bolton) vs Medias Rojas de Boston (Ranger Suárez) 1:35 p.m.

- Cerveceros de Milwaukee (por definir) vs Nacionales de Washington Zack Littell) 1:35 p.m.

- Phillies de Philadelphia (Jesús Luzardo) vs Marlins de Miami (Chris Paddack) 1:40 p.m.

- Gigantes de San Francisco (Tyler Mahle) vs Rays de Tampa Bay ( Steven Matz) 1:40 p.m.

- Dodgers de Los Angeles (Justin Wrobleski) vs Cardenales de San Luis (Dustin May) 2:15 p.m.

- Cascabeles de Arizona (Merrill Kelly) vs Cachorros de Chicago (Matthew Boyd) 2:20 p.m.

- Bravos de Atlanta (Spencer Strider) vs Rockies de Colorado (Kyle Freeland) 3:10 p m.

- Guardianes de Cleveland (Parker Messick) vs Atléticos de Oakland (Aaron Civale) 4:05 p.m.

- Mets de Nueva York (Clay Holmes) vs Angelinos de Anaheim (Jack Kochanowicz) 4:07 p.m.

- Medias Blancas de Chicago (Anthony Kay) vs Padres de San Diego (Griffin Canning) 4:10 p.m.

- Reales de Kansas City (Kris Bubic) vs Marineros de Seattle (Luis Castillo) 4:10 p.m.

- Rangers de Texas (Jack Leiter) vs Tigres de Detroit (Tyler Holton) 7:20 p.m.