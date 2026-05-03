MLB: División Oeste de la Liga Nacional en medio de una crisis histórica

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas sigue dejando giros inesperados e historias que contar, pero lo ocurrido recientemente en el viejo circuito ha captado la atención de analistas y aficionados por igual y no es para menos. Una de las divisiones más competitivas del béisbol atraviesa un momento colectivo complicado, algo que pocas veces ocurre con equipos tan fuertes dentro del terreno.

Organizaciones con rosters profundos y aspiraciones de postemporada están atravesando una seguidilla de resultados negativos que sorprende por su simultaneidad. Lo llamativo no es solo la mala racha individual, sino que todos dentro de la misma división parecen haber caído en un bache al mismo tiempo, generando un escenario inédito y que ha generado muchos comentarios en las últimas horas.

División Oeste de la Liga Nacional

Los San Francisco Giants encabezan esta tendencia con cinco derrotas consecutivas, seguidos de cerca por Los Ángeles Dodgers y los San Diego Padres, ambos con cuatro caídas al hilo. Por su parte, los Arizona Diamondbacks y los Colorado Rockies también atraviesan un momento complicado, acumulando tres derrotas consecutivas cada uno.

Este fenómeno marca un precedente en la historia de las Grandes Ligas. Nunca antes, al cierre de una misma jornada, todos los equipos de una división habían registrado rachas de tres o más derrotas consecutivas.

Más allá de las cifras, el contexto invita a reflexionar sobre la dinámica de la temporada. Las lesiones, la irregularidad en el pitcheo y los altibajos ofensivos pueden influir en estos resultados.

Finalmente, a medida que avance la campaña 2026, será clave observar qué equipo logra romper primero esta inercia negativa y se ubica como uno de los mejores en el viejo circuito. En una división donde la competencia suele ser feroz, salir de una racha adversa puede marcar la diferencia entre mantenerse en la pelea o quedar fuera de las posibilidades de postemporada.