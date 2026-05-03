MLB: Ronald Acuña Jr. a la lista de lesionados de los Bravos de Atlanta

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas recibe un golpe sensible con la ausencia de una de sus principales figuras: Ronald Acuña Jr., el estelar jardinero de los Atlanta Braves, ha sido colocado en la lista de lesionados de 10 días, encendiendo las alarmas dentro de la organización y entre sus miles de aficionados.

La decisión llega luego de que el venezolano presentara molestias físicas durante el compromiso del pasado 2 de mayo frente a los Colorado Rockies. Aunque en un principio no parecía de gravedad, las evaluaciones médicas confirmaron una distensión en el tendón de la corva izquierdo, una lesión que requiere precaución.

Ronald Acuña Jr. - MLB

El impacto de esta baja va más allá de lo inmediato. Acuña Jr. no solo es una pieza clave en el esquema ofensivo de Atlanta, sino también uno de los jugadores más electrizantes del béisbol desde su debut. Su combinación de poder, velocidad y capacidad para cambiar el rumbo de un juego lo convierten en un elemento difícil de reemplazar.

La distensión en la corva es una lesión común en jugadores explosivos, especialmente aquellos que dependen de su velocidad en las bases y en el jardín. En el caso del venezolano, el cuerpo médico del equipo ha optado por la cautela, priorizando su recuperación total antes de considerar su regreso al terreno, tomando en cuenta su historial en los últimos años.

Durante su ausencia, el equipo deberá reorganizar su alineación y buscar alternativas que suplan, en la medida de lo posible, su producción. Sin embargo, sustituir el impacto de Acuña Jr. no es tarea sencilla, considerando su influencia tanto ofensiva como anímica dentro del clubhouse.

Para Atlanta, la prioridad es más que clara: asegurar que su estrella regrese en plenitud, evitando recaídas que puedan comprometer el resto de la temporada 2026.

Finalmente, los aficionados pierden momentáneamente a uno de sus mayores espectáculos, y los Bravos cruzan los dedos para que el regreso de Ronald Acuña Jr. llegue lo antes posible en medio de una campaña en la que desean volver a lo más alto.