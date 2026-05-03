MLB: Mark Vientos ayuda a los Mets de Carlos Mendoza a ganar con un par de vuelacercas

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Los Mets de Nueva York consiguieron un importante triunfo con el que esperan reaccionar en la jornada dominical, apoyados en el madero del nicaragüense Mark Vientos.

El pitcheo "Metropolitanos" también fue importante tras maniatar a los bates de Angelinos de Anaheim para doblegarlos con un marcador final de 5 carreras por 1, cuatro de esas cinco empujadas, fueron traídas por Vientos con un par de vuelacercas.

Mark Vientos se voló la barda dos veces

El primero de la tarde, para el bateador derecho llegó en el cuarto episodio, cuando su equipo estaba abajo 0-1 y el nicaragüense se encontró un envío rápido y pegado, el cual mando a volar por todo el jardín central con un compañero en la inicial para darle la vuelta a la pizarra.

Ya con la ventaja, Vientos se encargó de poner la "daga" en la alta del octavo, luego de conectar de forma contundente un slider de Nick Sandlin y mandarla a la pelota nuevamente a las gradas, pero del jardín izquierdo, con un hombre en segunda para poner cifras definitivas en este desafío.

El infielder cerró la noche bateando de 4-2 con dos jonrones, cuatro impulsadas y dos rayitas anotadas.

Los Mets necesitan despertar

Vientos y todo el equipo dirigido por el venezolano Carlos Mendoza, esperan que está sea una jornada que haga un punto de inflexión y les permita empezar una buena racha con el objetivo de enderezar su rumbo ante un récord actual de 12-22.

En esta reciente semana que acaba de culminar, los Mets quedaron con balance de .500, luego de tres lauros y tres reveses. Se mantienen en el último puesto de su división.