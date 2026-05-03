MLB: Aaron Judge y Ben Rice tienen más poder que estas organizaciones

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El poder ofensivo vuelve a marcar diferencias en la temporada 2026 de las Grandes Ligas, y dos nombres destacan por encima del resto: Aaron Judge y Ben Rice. La dupla de los Yankees de Nueva York se ha convertido en una de las más temidas del momento, acumulando cifras que no solo impactan a nivel individual, sino que también generan comparaciones sorprendentes dentro de ambas ligas.

En un béisbol donde el jonrón sigue siendo un arma determinante, lo que están logrando ambos jugadores resulta difícil de ignorar. Su producción ofensiva ha sido tan elevada que ya compite, e incluso supera, el rendimiento colectivo de varias franquicias que hacen vida en la Gran Carpa.

Aaron Judge y Ben Rice

Entre Judge y Rice suman 25 cuadrangulares en lo que va de la campaña 2026, una cifra que habla por sí sola. Lo más llamativo es que esa cantidad iguala la producción total de los New York Mets y supera a equipos como los Miami Marlins (24), Boston Red Sox (22), Milwaukee Brewers (22) y San Francisco Giants (19).

Este tipo de comparaciones no solo resalta el nivel individual de ambos bateadores, sino también la diferencia que pueden marcar dentro de una alineación. Judge, conocido por su capacidad para cambiar un juego con un solo swing, mantiene su estatus de MVP. Por su parte, Rice emerge como una de las sorpresas más interesantes de la temporada, aportando poder y consistencia.

Finalmente, a medida que avanza la temporada, la gran incógnita será si pueden sostener este ritmo. Si lo logran, no solo estarán firmando campañas memorables, sino que también podrían redefinir el peso de una dupla ofensiva en el mejor beisbol del mundo.