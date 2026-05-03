MLB: Alineación de los Medias Rojas se pintó de tricolor

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Por primera vez en la historia de la franquicia de los Medias Rojas de Boston, cinco peloteros nacidos en Venezuela saltaron juntos al terreno de juego como titulares frente a los Astros de Houston en Fenway Park este domingo.

Un hito que rompe esquemas en Boston

La organización de los Medias Rojas había dado pistas durante el receso de temporada sobre su apuesta por el talento latino. La llegada de piezas como Willson Contreras, Ranger Suarez y Andruw Monasterio durante los recientes movimientos del mercado invernal alteró la dinámica del equipo, sumándose a Wilyer Abreu y Carlos Narváez. Este domingo, el mánager interino Chad Tracy confirmó la alineación con este quinteto criollo entre los titulares.

Willson Contreras se hizo cargo de la primera base, Wilyer Abreu ocupo el jardín derecho y Andruw Monasterio jugó en el campocorto. Detrás del plato estuvo Carlos Narváez, mientras que el zurdo Ranger Suárez tomó la responsabilidad desde la lomita.

Para encontrar un antecedente similar en las Grandes Ligas con cinco jugadores del mismo país en la misma alineación hay que remontarse al 25 de agosto de 2018, cuando los Rangers de Texas lo hicieron contra los Gigantes de San Francisco. Sin embargo, para Boston esta es una primera vez absoluta.

El propio Andruw Monasterio expresó su sorpresa al enterarse del dato, ya que el enfoque del equipo se mantiene en la competición diaria de la división. Más allá de las estadísticas, este suceso ocurre en un momento clave en el que la ciudad de Boston prepara celebraciones culturales, incluyendo la Noche Venezolana pautada para el próximo mes de julio.