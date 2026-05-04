MLB: Así queda la tabla de posiciones en el cierre de la sexta semana

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La sexta semana del mejor beisbol del mundo en su temporada 2026 culminó este domingo, 3 de mayo y por lo tanto, es importante chequear cómo quedó la tabla de posiciones en los dos circuitos.

Una de las peleas más disputadas por la cima, se evidencia en el Oeste de la Liga Nacional entre Dodgers y Padres, quienes venían de dos derrotas y los dos regresaron a la senda victoriosa.

Así marchan las posiciones en la Liga Americana

División Este:

Yankees de Nueva York (23-11) Rays de Tampa Bay (21-12) Azulejos de Toronto (16-18) Orioles de Baltimore (15-19) Medias Rojas de Boston (13-21).

División Central:

Guardianes de Cleveland (18-17) Tigres de Detroit (18-17) Medias Blancas de Chicago (16-18) Reales de Kansas City (15-19). Mellizos de Minnesota (15-20).

División Oeste:

Atléticos de Oakland (18-16) Rangers de Texas (16-18) Marineros de Seattle (16-19) Astros de Houston (14-21). Angelinos de Anaheim (13-22).

Mira cómo van las posiciones en la Liga Nacional

División Este:

Bravos de Atlanta (25-10) Marlins de Miami (16-18) Nacionales de Washington (16-19) Phillies de Philadelphia (14-20) Mets de Nueva York (12-22).

División Central:

Cachorros de Chicago (22-12) Rojos de Cincinnati (20-14) Cardenales de San Luis (20-14) Cerveceros de Milwaukee (18-15) Piratas de Pittsburgh (19-16).

División Oeste: