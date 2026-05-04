MLB: Manny Machado empata con Moisés Alou en extrabases

Manny Machado conectó su quinto cuadrangular de la temporada 2026 de las Grandes Ligas en la victoria de los Padres de San Diego por 4-3 frente a los Medias Blancas de Chicago. Con este batazo, Machado alcanzó los 792 extrabases de por vida en la MLB, empatando con Moisés Alou en el puesto 14 de todos los tiempos entre los peloteros dominicanos.
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El cuadrangular de Machado ocurrió durante el cuarto inning del juego ante el lanzador zurdo Anthony Kay. El batazo salió a una velocidad de 102.5 MPH con un ángulo de 32 grados y una distancia proyectada de 397 pies por el jardín izquierdo, permitiendo a Machado terminar el partido de 4-2 con un jonrón y una carrera impulsada.
Con este quinto cuadrangular de la campaña, Machado llegó a 374 jonrones en su carrera e igualó a Rocky Colavito en el puesto 82 de la lista histórica de la MLB.
La lista histórica de extrabases entre los dominicanos se mantiene de la siguiente manera:
- Albert Pujols: 1,405
- Alex Rodríguez: 1,275
- David Ortiz: 1,192
- Adrian Beltré: 1,151
- Manny Ramírez: 1,033
- Sammy Sosa: 1,033
- Vladimir Guerrero: 972
- Robinson Canó: 940
- Alfonso Soriano: 924
- Aramis Ramírez: 905
- Nelson Cruz: 851
- Edwin Encarnación: 804
- Miguel Tejada: 798
- Moisés Alou: 792
- Manny Machado: 792
Machado se encuentra a solo 6 extrabases de superar a Miguel Tejada (798), cifra con la cual se convertirá en el decimotercer dominicano en llegar a la marca de 800 extrabases en la historia de las Grandes Ligas.
Manny Machado acumula un promedio de bateo de .229, un porcentaje de embasado de .341, un OPS de .742, 18 carreras impulsadas, 19 carreras anotadas y 19 bases por bolas en lo que va de temporada.