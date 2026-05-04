MLB: Manny Machado empata con Moisés Alou en extrabases

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Manny Machado conectó su quinto cuadrangular de la temporada 2026 de las Grandes Ligas en la victoria de los Padres de San Diego por 4-3 frente a los Medias Blancas de Chicago. Con este batazo, Machado alcanzó los 792 extrabases de por vida en la MLB, empatando con Moisés Alou en el puesto 14 de todos los tiempos entre los peloteros dominicanos.

El cuadrangular de Machado ocurrió durante el cuarto inning del juego ante el lanzador zurdo Anthony Kay. El batazo salió a una velocidad de 102.5 MPH con un ángulo de 32 grados y una distancia proyectada de 397 pies por el jardín izquierdo, permitiendo a Machado terminar el partido de 4-2 con un jonrón y una carrera impulsada.

Con este quinto cuadrangular de la campaña, Machado llegó a 374 jonrones en su carrera e igualó a Rocky Colavito en el puesto 82 de la lista histórica de la MLB.

La lista histórica de extrabases entre los dominicanos se mantiene de la siguiente manera:

Albert Pujols: 1,405

Alex Rodríguez: 1,275

David Ortiz: 1,192

Adrian Beltré: 1,151

Manny Ramírez: 1,033

Sammy Sosa: 1,033

Vladimir Guerrero: 972

Robinson Canó: 940

Alfonso Soriano: 924

Aramis Ramírez: 905

Nelson Cruz: 851

Edwin Encarnación: 804

Miguel Tejada: 798

Moisés Alou: 792

Manny Machado: 792

Machado se encuentra a solo 6 extrabases de superar a Miguel Tejada (798), cifra con la cual se convertirá en el decimotercer dominicano en llegar a la marca de 800 extrabases en la historia de las Grandes Ligas.

Manny Machado acumula un promedio de bateo de .229, un porcentaje de embasado de .341, un OPS de .742, 18 carreras impulsadas, 19 carreras anotadas y 19 bases por bolas en lo que va de temporada.