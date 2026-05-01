El dilema de la doble vía: Los Dodgers y el equilibrio milimétrico con Shohei Ohtani

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Tener a un jugador que es, simultáneamente, el mejor lanzador de tu rotación y el bateador más temido de tu alineación es un privilegio que desafía las leyes del deporte moderno. Sin embargo, para los Dodgers de Los Ángeles, la genialidad de Shohei Ohtani viene acompañada de una responsabilidad logística sin precedentes: ¿cómo explotar su talento sin agotar su físico?

En lo que va de la temporada 2026, el equipo californiano ha comenzado a aplicar un plan de "manejo de carga" (load management) específico para el japonés. La estrategia ha sido clara: en dos de sus cinco aperturas como lanzador, Ohtani no ha figurado en el orden al bate, una decisión que busca mitigar el desgaste de cumplir ambas funciones.

Una ciencia que no es exacta

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, ha sido honesto sobre la dificultad de gestionar a un atleta único en su especie. "Tenerlo haciendo ambas funciones es genial en teoría y en la práctica", comentó Roberts. "Pero, ¿qué tan sostenible es sin quitarle un poco de carga? Esa es la pregunta, y no es una ciencia exacta".

A diferencia del 2024, cuando se limitó exclusivamente a batear tras una cirugía de codo, y del 2025, donde su regreso al montículo fue gradual, en 2026 la expectativa es que Ohtani rinda al máximo nivel de principio a fin. El objetivo final no es solo la temporada regular, sino llegar con plenitud a un "octubre largo" en busca de la Serie Mundial.

La perspectiva del jugador

Ohtani, conocido por su ética de trabajo inquebrantable, ha mostrado una madurez notable al aceptar estas restricciones ocasionales. Aunque su instinto competitivo lo impulsa a estar en el campo en cada entrada, entiende que el éxito colectivo prima sobre las estadísticas individuales.

"Siempre voy a respetar la decisión... entiendo la importancia de llegar al final de la temporada con todos saludables", declaró Ohtani a través de su intérprete. "Es importante que el club tome la decisión sobre lo que es mejor para el equipo".

Mirando hacia el futuro

El presidente de operaciones de béisbol, Andrew Friedman, señaló que el enfoque está puesto en el presente, pero con un ojo en la longevidad de la carrera de Ohtani, quien tiene contrato por siete años adicionales. "Tiene la intención de hacer esto durante siete años más, y yo no apostaría en su contra", afirmó Friedman.

Por ahora, los Dodgers se permiten el lujo de prescindir de su madero ocasionalmente gracias a la profundidad de su plantilla. No obstante, queda claro que en la recta final y en la postemporada, el "experimento" de descanso podría dar paso a la versión total de Ohtani, cuando cada turno al bate y cada lanzamiento definan el destino de un campeonato.