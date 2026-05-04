MLB: Receptor venezolano recibe llamado a Grandes Ligas por San Francisco Giants

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Una nueva figura venezolano se tomará su primer café en las Grandes Ligas en la presente temporada. Tras una presentación notable en la primera mitad de las ligas menores, Jesús Rodríguez será ascendido a Las Mayores con San Francisco Giants.

La franquicia de la Bahía hará movimientos importantes en su roster de cara al compromiso del lunes ante San Diego Padres, ya que todo apunta a que ascenderán a dos de sus principales prospectos: Bryce Eldridge y Jesús Rodríguez. La información fue adelantada por Susan Slusser, quien indicó que la organización estaba considerando seriamente promover a ambos jugadores al equipo grande.

Las señales se hicieron más evidentes cuando ninguno de los dos apareció en la alineación de Triple-A Sacramento durante la jornada, alimentando aún más las expectativas sobre su llamado. Como ambos ya forman parte del roster de 40 jugadores, los Giants solo deberán realizar dos ajustes en su roster activo de 26 peloteros para abrirles espacio.

Jesús Rodríguez es llamado por San Francisco Giants

Rodríguez estaría a las puertas de cumplir el sueño de debutar en MLB, luego de destacar en ligas menores y demostrar versatilidad al desempeñarse en múltiples posiciones dentro del campo.

Aunque su defensa todavía genera algunas dudas, especialmente como receptor, Rodríguez ha sabido compensarlo con su producción ofensiva. En Triple-A esta temporada presenta una sólida línea ofensiva de .330/.400/.440, con dos cuadrangulares en 115 apariciones al plato. Su capacidad para embasarse y hacer contacto constante ha llamado la atención, aunque los reportes de scouts señalan que a veces su agresividad lo lleva a perseguir lanzamientos fuera de la zona.