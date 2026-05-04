MLB: Jackson Chourio evita fractura y espera el llamado por Milwaukee

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Jackson Chourio entró en su fase final de rehabilitación para regresar a las Grandes Ligas durante la primera mitad. Sin embargo, su recuperación vivió un pequeño retroceso el fin de semana cuando abandonó su tercera presentación tras golpearse con un foul, el pasado sábado 2 de mayo.

El jardinero venezolano encendió las alarmas y terminó el encuentro con visibles molestias, y caminando con dificultad, generando preocupación dentro de la organización sobre una posible recaída física. El marabino apenas tenía tres juegos con el conjunto de Nashville Sounds, donde coleccionaba promedio al bate de .167, un imparable, una anotada y tres boletos recibidos en seis apariciones al plato.

Sin embargo, Jackson Chourio recibió una noticia alentadora luego del susto generado durante su proceso de rehabilitación. Los exámenes de rayos X realizados en su pie y tobillo dieron negativos, descartando fracturas o daños estructurales de gravedad tras el golpe sufrido en su más reciente presentación.

Jackson Chourio cerca de volver a MLB

Ahora, el cuerpo médico y la organización de Milwaukee Brewers seguirán evaluando cómo evoluciona el venezolano y cómo responde físicamente en las próximas horas. Su posible activación desde la lista de lesionados antes de la serie en St. Louis dependerá de las sensaciones que tenga y del progreso que muestre en su recuperación.

La presencia de Chourio es clave dentro de la organización y más en el momento en el que se encuentra la novena, la cual ocupa el último lugar de la División Central de la Liga Nacional con marca de 18 victorias y 15 reveses, a solo 3.5 juegos de la cima adueñada por Chicago Cubs.