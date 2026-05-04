MLB: Crisis histórica en la División Oeste de la Liga Nacional

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Dodgers de Los Ángeles han protagonizado un desplome inusual al sumar su cuarta derrota consecutiva en 2026. El equipo cayó ante los Cardenales de San Luis, profundizando la crisis de resultados de la División. Los cinco equipos registran una racha negativa sin precedentes en MLB.

Dodgers, Gigantes, Padres, Rockies y Diamondbacks registran: 19 derrotas en conjunto durante la última semana. Un marca negativa sin precedentes en la historia de Grandes Ligas. De hecho, todos los equipos tienen al menos 3 derrotas consecutivas en este tramo del año.

Esta División a nivel histórica siempre ha sido dominada por Dodgers con sus 23 títulos, seguido por Gigantes (9) y Rojos de Cincinnati que cuenta con 7 títulos divisionales antes de cambiar de área. En ese contexto, es muy extraño que todos durante 2026 tengan una racha negativa.

Shohei Ohtani y su estrepitosa sequía en mayo 2026

El inicio del mes de mayo ha resultado inesperadamente gélido para Shohei Ohtani, quien atraviesa una de las rachas más discretas de su carrera reciente. En lo que va de mes, tras tres encuentros disputados, la estrella de Dodgers no ha logrado conectar un solo imparable.

La falta de contacto productivo se refleja en una estadística preocupante para un bateador de su jerarquía: tres ponches y apenas un boleto negociado en este lapso. Este bache ofensivo coincide con la crisis colectiva que atraviesa el equipo y la División Oeste de la Liga Nacional.

La organización confía en que el japonés realice los ajustes necesarios para recuperar el ritmo y liderar nuevamente una ofensiva que necesita de su mística para salir del estancamiento actual. Es determinante que Shohei se caliente con el bate para ayudar en las victorias.

Números de Shohei Ohtani con Dodgers en 2026

Shohei Ohtani a nivel ofensivo se ve un poco más discreto que otras temporadas. La razón es que está jugando con dos roles en 2026, está lanzando a un gran nivel y siendo un bateador productivo. Puede hacer ambas tareas, pero alguna va a perder más ritmo que la otra.

Números de Ohtani en 2026:

- Ofensivo: 34 juegos, 122 turnos, 21 anotadas, 30 hits, 6 dobles, 6 jonrones, 13 impulsadas, 24 boletos, 36 ponches, 4 bases robadas, .246 PRO, .382 OBP, .443 SLG, .825 OPS

- Pitcheo: 5 juegos, 5 aperturas, 2-1, 0.60 ERA, 30.0 entradas, 17 hits, 2 carreras limpias, 9 boletos, 34 ponches, 0.87 WHIP