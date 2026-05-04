MLB: Fernando Tatis Jr con inexplicable sequía de poder en 2026

Fernando Tatis Jr es uno de los peloteros más determinantes de los últimos años en Grandes Ligas. Sin embargo, su pésimo inicio de temporada 2026 lo sitúa entre la élite que no ha explotado su poder. Una marca negativa inédita para un pelotero acostumbrado a su poder.
Tatis Jr es el único pelotero entre la élite de los bateadores en la MLB que aún no ha conectado un cuadrangular. El de Padres de San Diego atraviesa uno de sus peores momentos ofensivos, pese a tener buenos registros en lo que va de una temporada complicada para él.
La ausencia de jonrones por parte de Fernando al entrar en el segundo mes de competición se ha convertido en el tema de conversación principal en Las Mayores. Tras 119 turnos al bate, el dominicano mantiene su casillero de HR en cero; alarmante para el dominicano.
Fernando Tatis Jr y su lento inicio del 2026
Fernando Tatis Jr pese a no tener un cuadrangular, si registra buenos números en la temporada 2026. 31 hits con .261 de promedio, que aunque no es parte de su poder, su logra ayudar al equipo a lograr buenos resultados ofensivos. Eso sí, necesita despertar pronto con el bate.
Tatis Jr terminó abril con 24 hits y 12 impulsadas, lo que habla muy bien de su desempeño. Aunque no logre dar un jonrón, si está siendo productivo con el madero. Lo único es que se necesita que empieza a dar batazos de cuatro esquinas para ayudar con más impulsadas.
Números de Fernando Tatis Jr con Padres de San Diego en 2026
Padres de San Diego atraviesan un bajón de rendimiento notable en este tramo del año. Sin embargo, no tiene nada que ver con los jonrones inexistentes de Fernando Tatis Jr. El dominicano está trabajando ofensivamente para ser determinante, aunque el jonrón le daría ánimo a todo el equipo.
Números de Tatis Jr en 2026:
- 32 juegos, 119 turnos, 12 anotadas, 31 hits, 4 dobles, 1 triple, 13 impulsadas, 14 boletos, 33 ponches, 9 bases robadas, .261 PRO, .333 OBP, .311 SLG, .644 OPS