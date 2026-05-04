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MLB: José Suárez regresa a la Liga Americana para darle profundidad a este campeón divisional

El lanzador venezolano no contó con mucha suerte en las primeras semanas de campaña con los Bravos de Atlanta

Por

Theoscar Mogollón González
Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 04:31 pm
MLB: José Suárez regresa a la Liga Americana para darle profundidad a este campeón divisional
Foto: MLB
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Arrancó otra semana de la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Entre las noticias referentes a movimientos durante este lunes, el nombre de José Suárez finalmente pasó a una nueva organización, esto luego de haber sido designado para asignación el pasado viernes 1 de mayo por los Bravos de Atlanta.

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Recordemos que el oriundo de Naguanagua inició la temporada con poca estabilidad, ya que tanto Orioles de Baltimore como el conjunto de Atlanta lo pasaron por waivers en los primeros meses del año. Ahora, para este nuevo comienzo de mes, se espera que pueda asentarse con su nueva organización: Marineros de Seattle.

La nueva misión de José Suárez

Según dio a conocer el equipo durante el pasado domingo, el grandeliga venezolano se sumará al bullpen con la intención de ofrecer mayor profundidad. Se trata de un brazo que puede cumplir varios roles, tanto de relevista largo como de abridor.

Justamente, José Suárez podría estrenarse con el uniforme de Seattle ante los Bravos, pues desde este lunes hasta el próximo miércoles se verán las caras, por primera vez en la zafra, en el T-Mobile Park.

De esta manera, el zurdo de 28 años regresa a la Liga Americana con el que será su tercer equipo en MLB, luego de Angelinos de Los Ángeles y los ya mencionados Bravos de Atlanta.

Números de José Suárez en la temporada 2026 de la MLB

  • 8 juegos
  • 0 victorias
  • 1 derrota
  • 16.1 innings
  • 12 carreras permitidas
  • 12 bases por bolas
  • 21 ponches
  • 6.61 EFE
  • 2.08 WHIP

 

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