MLB: Carlos Mendoza toma una inusual decisión sobre Juan Soto

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La crisis dentro de los Mets de Nueva York sigue viva. A pesar de obtener el triunfo en su último juego, los neoyorquinos se mantienen 10 encuentros por debajo de .500, al acumular 12 triunfos y 22 derrotas, lo que los deja como el peor equipo de todas las Grandes Ligas en este preciso momento.

Por supuesto, para intentar conseguir resultados diferentes, Carlos Mendoza, manager del equipo, ha intentado hacer cosas distintas e innovadoras, y este lunes 4 de mayo ha tomado una decisión bastante polémica e inusual con respecto a la estrella del equipo, el jardinero dominicano Juan Soto.

Juan Soto comanda el lineup

Este lunes 4 de mayo, los Mets de Nueva York visitan el Coors Field, para medirse a los Rockies de Colorado. Para este compromiso, Juan Soto aparece como jardinero izquierdo y primer bate de los metropolitanos, un lugar en el lineup que no es nada común para el toletero dominicano.

Esta será tan solo la tercera vez en su carrera en la que el quisqueyano aparece como primer bate de un lineup, y la primera desde el año 2021, cuando todavía vestía el uniforme de los Nacionales de Washington. Históricamente, el criollo batea de 7-1 cuando aparece en esta posición, lo que le añade más intriga al movimiento hecho por Carlos Mendoza.

Con el madero, Juan Soto ha tenido de momento una buena temporada, al registrar promedio de .314 y OPS de .915 en los 19 juegos que ha podido disputar, en donde acumula tres cuadrangulares y ocho impulsadas. Siendo primer bate, los Mets buscan darle más turnos al bate y buscar empezar desde temprano seguidillas ofensivas para castigar a los rivales.