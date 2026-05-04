Epidemia en el montículo: Las lesiones de brazo azotan a las estrellas de la MLB en 2026

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La plaga de lesiones que afecta a los lanzadores en 2026 ha dejado de ser una mala racha para convertirse en un problema sistémico que amenaza la competitividad de varias franquicias. A continuación, se detalla la situación de todos los protagonistas de esta alarmante lista de pacientes al 4 de mayo de 2026:

El golpe al bicampeón

Tarik Skubal (Detroit Tigers): El vigente dos veces ganador del Cy Young de la Liga Americana se someterá a una cirugía para retirar cuerpos sueltos en su codo izquierdo. Se estima una ausencia de 2 a 3 meses, aunque se espera que regrese antes de que finalice la campaña.

Estrellas y abridores de élite

Hunter Greene (Cincinnati Reds): El lanzador de los Reds es una de las bajas más sensibles, encontrándose actualmente en la lista de inhabilitados por problemas en su brazo de lanzar.

Brandon Woodruff (Milwaukee Brewers): Continúa lidiando con molestias que lo han llevado a la IL, afectando seriamente la rotación de los Brewers.

Joe Ryan (Minnesota Twins): A pesar de haber tenido acción reciente el 3 de mayo (donde lanzó 0.1 entradas), Ryan figura en la lista oficial de lanzadores que han pasado por la IL este año debido a problemas en el brazo.

Hunter Brown (Houston Astros): El abridor del día inaugural de Houston fue colocado en la IL de 15 días (retroactivo al 2 de abril) debido a una distensión en el hombro derecho .

Garrett Crochet (Boston Red Sox): Se suma a la lista de brazos jóvenes bajo cuidado médico tras presentar molestias este año.

Spencer Schwellenbach (Atlanta Braves): El prometedor brazo de Atlanta también ha sido víctima de la epidemia de lesiones de brazo en este 2026.

Nick Pivetta (San Diego Padres): Reportado con molestias que lo mantienen bajo observación y fuera de la rotación activa en periodos específicos de este inicio de año.

El cerrojo bajo llave: Cerradores estelares