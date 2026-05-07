Pausa obligatoria en Detroit: Gleyber Torres ingresa a la lista de lesionados

Suscríbete a nuestros canales

Los Detroit Tigers han recibido un golpe en su estructura ofensiva. Este miércoles, la organización anunció que el camarero venezolano Gleyber Torres ha sido colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en el oblicuo izquierdo. Para mitigar el tiempo de ausencia, el movimiento se hizo efectivo de manera retroactiva al pasado lunes.

El origen del problema: un esfuerzo en el plato

La dolencia no es nueva para Torres, pero el detonante ocurrió el pasado sábado durante el triunfo de Detroit 5-1 sobre los Texas Rangers. En una jugada de alta intensidad, Gleyber intentó anotar desde la intermedia tras un sencillo de Riley Greene, pero fue sentenciado out en el plato.

Aunque completó tres entradas más, el esfuerzo realizado en ese "sprint" y el posterior deslizamiento pasaron factura. El cuerpo médico decidió no arriesgar, considerando que este tipo de lesiones suelen ser traicioneras si no se curan al cien por ciento.

Un historial que preocupa

Esta situación genera un déjà vu poco agradable para el tres veces All-Star. Al inicio de la temporada pasada, Torres ya se había ausentado por 10 compromisos debido a exactamente la misma lesión en el oblicuo izquierdo.

Hasta el momento de su baja, el venezolano estaba cumpliendo con su rol de "motor" en la alineación, registrando un promedio de .259 con dos cuadrangulares y 11 remolcadas. Sin embargo, su estadística más valiosa estaba siendo su paciencia en el plato: sus 25 bases por bolas representan la cifra más alta de todo el equipo, evidenciando una disciplina que los Tigers extrañarán profundamente en el tope del orden al bate.

La oportunidad para el talento joven

Ante la ausencia de Torres, los Tigers han decidido mirar hacia su sucursal de Triple-A en Toledo. El infielder Jace Jung, uno de los nombres que genera más expectativas en la organización, fue llamado de urgencia para ocupar el puesto en el roster.

Jung no perdió tiempo y fue incluido de inmediato en el lineup de este miércoles contra los Boston Red Sox como bateador designado y noveno en el orden. Aunque su experiencia en las Mayores es breve (apenas dos partidos previos este año donde bateó para .250), la gerencia confía en que su bate zurdo pueda aportar la chispa necesaria mientras el veterano venezolano se recupera.