MLB: División Este de la Liga Nacional sorprende en lo que va de la temporada ¿Cuál es el favorito?

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En una temporada marcada por sorpresas, hay un sector de la Major League Baseball que se ha convertido en el foco de atención por razones poco habituales y para nada esperadas por parte de los fanáticos. Lo que prometía ser una batalla cerrada terminó transformándose en un escenario completamente desigual, donde un solo equipo ha tomado el control absoluto y dos favoritos han decepcionado.

Los Bravos de Atlanta han protagonizado un giro radical respecto al año anterior. En 2025, aquel arranque de 0-7 condicionó toda su campaña y los dejó sin margen de reacción. Hoy en día, la historia es muy distinta, ya que el conjunto de Georgia no solo ha corregido errores, sino que ha elevado su rendimiento a niveles históricos con un núcleo de peloteros exitosos.

División Este Liga Nacional - MLB

Tras 35 compromisos disputados en lo que va del calendario 2026, Atlanta presume marca de 25-10, el mejor inicio de la franquicia en los últimos años. Este desempeño no solo habla de consistencia, sino también de una superioridad clara frente a sus rivales directos, que están viviendo realidades completamente distintas.

Los Philadelphia Phillies y los New York Mets, llamados a pelear por el liderato y dos de los favoritos a llegar a la Serie Mundial por el viejo circuito, atraviesan un momento irregular. Las derrotas acumuladas y la falta de continuidad los han dejado rezagados en una división que, en teoría, debía ser una de las más disputadas en la Gran Carpa.

Esa combinación de factores ha generado una diferencia considerable en la tabla. Atlanta llegó a inicios de semana con una ventaja de 8.5 juegos, la más amplia entre todas las divisiones de las Grandes Ligas.

Lejos de ser una lucha pareja, la realidad actual muestra a unos Bravos firmes y a sus rivales intentando reaccionar contra el tiempo, que, si bien es cierto que la campaña apenas comienza, deben reaccionar lo antes posible para pelear por el título divisional.

Finalmente, la División Este de la Liga Nacional se posiciona como la más impredecible de la temporada si los rendimientos no cambian. Por lo tanto, los casos de los Mets de Nueva York y los Phillies de Philadelphia serán de los temas principales en los próximos días para ver si pueden hacerle frente a los Bravos de Atlanta.