MLB: Estos son los peloteros venezolanos que más han mejorado en 2026

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La temporada 2026 del beisbol de las Grandes Ligas nos ha dejado, de momento, un gran número de historias dignas de contar, varias de ellas con peloteros venezolanos incluidos. Y es que, en efecto, 2026 ha servido como un resurgir importante para varios jugadores, y los criollos no han sido la excepción a esta regla.

Y es que, luego de mostrar bajones claros de rendimiento durante la pasada campaña, una buena cantidad de criollos han vivido un auténtico resurgir en lo que va de la actual zafra, al punto de estar entre los toleteros de mejor rendimiento en este arranque.

Peloteros venezolanos que han resurgido en 2026:

Entre los jugadores criollos que han repuntado en la presente temporada, destacan los siguientes nombres:

Ildemaro Vargas:

Sin duda alguna, el pelotero que ha dado el salto de rendimiento más importante en todas las Grandes Ligas en 2026. Ildemaro Vargas ha sido el mejor jugador de los Cascabeles de Arizona, y sus números hablan por sí solos. Es el líder bate de Las Mayores, y ya igualó su mejor marca de cuadrangualres en un año.

2025 2026 .270 AVG .374 AVG .674 OPS 1.041 OPS 3 HR 6 HR 19 RBI 22 RBI



Antonio Senzatela:

Luego de años complicados en su rol de abridor, Antonio Senzatela pasó al bullpen en 2026 y ha encontrado posiblemente el mejor estado de forma de toda su carrera. El derecho ganó entre dos y tres millas de velocidad en cada uno de sus pitcheos, y los resultados han hablado por sí solos.

2025 2026 1.21 ERA 6.65 ERA 1.84 WHIP 0.81 WHIP 5.48 FIP 2.16 FIP 73 ERA+ 398 ERA+



Eduardo Rodríguez:

El zurdo de los Cascabeles de Arizona parece haberse beneficiado enormemente de su trabajo con Johan Santana. Eduardo Rodríguez vive uno de los mejores arranques de toda su carrera, y de momento, sus números dan para soñar en grande.

2025 2026 5.02 ERA 2.50 ERA 1.54 WHIP 1.29 WHIP 4.57 FIP 4.43 FIP 86 ERA+ 170 ERA+



Luis Arráez:

En el apartado ofensivo, está siendo un 2026 que va en la línea de lo que ha sido históricamente Luis Arráez, con un promedio que supera los .300 puntos. Sin embargo, el gran salto del criollo ha sido defensivamente, ya que se ha convertido en el mejor segunda base de la actualidad.