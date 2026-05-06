MLB: Bryce Harper agiganta su leyenda con una marca de poder

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Bryce Harper es uno de los jugadores con mayor talento en Grandes Ligas. Un superdotado con su ofensiva que ha repartido batazos a diestra y siniestra. En su última actuación se fue a la calle con dos batazos impresionantes y eso lo llevó a una marca personal histórica en Las Mayores.

Harper en la victoria 9-1 de Phillies de Philadelphia sobre Atléticos registró: 4 turnos, 3 anotadas, 3 hits, 2 jonrones, 3 impulsadas, 1 boleto. Con esos dos cuadrangulares, alcanzó los 9 en lo que va de temporada, pero también una marca personal muy importante en su carrera.

Bryce logró su juego #29 de 2+ HR en su carrera en MLB; pero además, registró su décima temporada consecutiva con al menos 1 juego de 2+ HR. Un registro personal impecable para uno de los bateadores más letales de los últimos años, con 372 jonrones desde su debut en 2012.

Bryce Harper muy cerca del club de los 400 HR en Grandes Ligas

Bryce Harper ha desarrollado una carrera formidable en Grandes Ligas. Su paso por Nacionales de Washington y ahora en Phillies de Philadelphia lo convirtieron en uno de los bateadores más impresionantes en la historia de la MLB. Hoy está a solo 28 de llegar a 400 HR.

Harper ocupa el lugar #6 entre peloteros en activo con 372 HR en Grandes Ligas. Una marca que lidera Giancarlo Stanton y su poderosa y particular ofensiva. Solo necesita 28 cuadrangulares para entrar al club de los 400 HR; lo que significa que podría inmortalizarse en 2026.

De hecho, Bryce podría ser el pelotero #60 en la historia de Las Mayores en lograr los 400+ HR. Mike Trout y Stanton son los jugadores activos con 400+ cuadrangulares en la actualidad. Sin embargo, Harper y el propio Aaron Judge tienen su lugar en el mítico club de leyendas.

Números de Bryce Harper con Phillies de Philadelphia en 2026

Bryce Harper está en un fantástico estado de forma con números impresionantes. De hecho, está teniendo uno de sus mejores inicios de temporada desde hace mucho tiempo. El de Phillies de Philadelphia sabe que se le acaba el tiempo para ser campeón.

Números de Harper en 2026:

- 36 juegos, 13 turnos, 22 anotadas, 38 hits, 9 dobles, 1 triple, 9 jonrones, 23 impulsadas, 20 boletos, 25 ponches, 2 bases robadas, .286 PRO, .377 OBP, .571 SLG, .948 OPS