MLB: Cristopher Sánchez aniquila rivales con récord personal

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Cristopher Sánchez es uno de los lanzadores con mejor repertorio en los últimos años de Grandes Ligas. El dominicano tiene una capacidad para generar outs apoteósica. De hecho, en su última actuación alcanzó los 10 ponches, ganó y selló una actuación histórica en su carrera.

Sánchez en la victoria 9-1 de Phillies de Philadelphia ante Atléticos registró: 8.0 entradas, 3 hits, 1 boleto, 10 ponches. Con esos números logró su tercera victoria de la temporada, pero además, alcanzó su 5to juego de 10 más ponches en su carrera en Las Mayores.

Sin embargo, esta brutal actuación para Cristopher también sería el 9no juego con 10+ ponches en su carrera. Siendo la máxima los 12 ponches que logró durante la temporada 2025 contra: Gigantes (17-04-25), Red Sox (22-07-25) y Marineros (19-08-25).

Cristopher Sánchez y su facilidad para ponchar en Grandes Ligas

Cristopher Sánchez domina el montículo apoyándose en una mezcla letal: sinker, cambio y slider. Su cambio de velocidad resultó indescifrable en 2025, limitando a los oponentes a un promedio de .170. Esta variedad élite permite al zurdo destruir alineaciones completas.

El lanzador dominicano transformó su control de manera radical hasta registrar cifras impresionantes en la zona de strike. Durante la pasada campaña, acumuló 212 ponches y 44 boletos en 202 entradas. Atacar la zona de strike desde el inicio evita conceder ventajas innecesarias.

La inteligencia para ejecutar secuencias devastadoras permitió al quisqueyano sumar 145 abanicos en solo 23 aperturas. Su récord personal de 12 ponches ante Seattle, Red Sox y Gigantes demuestra que no requiere velocidad extrema para dominar Grandes Ligas.

Números de Cristopher Sánchez con Phillies de Philadelphia en 2026

Cristopher Sánchez es uno de los lanzadores con mejor estado de forma de Grandes Ligas en la actualidad. Es un serio candidato al premio Cy Young de Liga Nacional, sus rivales son; Shohei Ohtani y lo que pueda lograr Paul Skenes con su superioridad en lo que resta de año.

Números de Sánchez en 2026:

- 8 juegos, 8 aperturas, 3-2, 2.42 ERA, 48.1 entradas, 51 hits, 13 carreras limpias, 3 jonrones, 14 boletos, 60 ponches, 1.34 WHIP