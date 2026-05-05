MLB: Shohei Ohtani emula a este histórico lanzador gracias a su espléndida efectividad

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Shohei Ohtani regresa al montículo para la jornada de este martes, y como ya es costumbre hay muchísimas expectativas sobre él. Su rival de turno serán los Astros de Houston, a quienes tratará de mantener a raya en el Daikin Park para seguir disminuyendo su grandiosa efectividad.

Los Dodgers de Los Ángeles ya conquistaron el primero de esta serie, por lo que intentarán asegurarla de la mano del japonés. Recordemos que en lo que va de temporada apenas ha permitido dos anotaciones limpias en 30 entradas de labor.

Otro dato interesante de las cinco aperturas de Shohei Ohtani es que en todas ha actuado seis innings completos. Además, en dos de esas logró blanqueadas, contra Guardianes de Cleveland y Gigantes de San Francisco.

Ohtani, al nivel de Fernando Valenzuela

La efectividad del nipón, hasta los momentos, es algo irreal, pero de un nivel élite. Y es que su 0.60 es la más baja para un pitcher abridor de los Dodgers en sus primeros cinco juegos de una temporada, algo que no se veía desde hace más de cuatro décadas.

Justamente, el último lanzador de la organización en lograr algo así fue Fernando Valenzuela (0.21) en 1985. Lo más curioso de todo es que tuvo récord negativo de 2-3 en ese periodo, con una carrera limpia de cinco en 42 entradas. De hecho, en ese par de victorias blanqueó en nueve innings.