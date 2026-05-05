MLB: Dos latinos figuran entre los mejores jugadores en lo que va de 2026

El primer mes completo de la temporada 2026 de las Grandes Ligas culminó con éxito, dejándonos, como de costumbre, una muy buena cantidad de historias dignas de contar y de rendimientos indiviudales realmente inolvidables. Y por supuesto, para analizar de buena manera estas actuaciones, las estadísticas se convierten en nuestro gran aliado.
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Hay una estadística específica además que nos sirve de muchísima ayuda para evaluar a los peloteros: el WAR (Wins above replacement o Victorias sobre reemplazo en español). Esta interesante métrica sirve para cuantificar el valor total de un jugador en el terreno, y es la medida universal por la que muchas personas se guían actualmente en el mundo del beisbol.
Precisamente, cuando revisamos posición por posición a los líderes de WAR (bajo la medición de Fangraphs) en lo que va de 2026, podemos determinar quiénes han sido los mejores toleteros hasta ahora, y en esa lista hay presencia latina.
Dos latinos entre los mejores en WAR
Y es que, si revisamos los líderes en fWAR en cada una de las posiciones, nos encontraremos con que un dominicano y un cubano aparecen entre los mejores peloteros en lo que va de 2026. Elly De La Cruz, campocorto de Cincinnati, es el shortstop con más WAR (2.0) de las Grandes Ligas; por otro lado, Yordan Álvarez (2.0) es el líder entre los bateadores designados.
En general, el lineup de los mejores en fWAR luce de la siguiente manera:
- Cam Schlittler - P (2.1)
- Shea Langeliers - C (1.8)
- Matt Olson - 1B (2.1)
- Brice Turang - 2B (1.9)
- Elly De La Cruz - SS (2.0)
- Max Muncy - 3B (1.7)
- Aaron Judge - RF (2.1)
- Cody Bellinger - LF (1.4)
- Mike Trout - CF (1.5)
- Yordan Álvarez - DH (2.0)