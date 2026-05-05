MLB: Dos latinos figuran entre los mejores jugadores en lo que va de 2026

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El primer mes completo de la temporada 2026 de las Grandes Ligas culminó con éxito, dejándonos, como de costumbre, una muy buena cantidad de historias dignas de contar y de rendimientos indiviudales realmente inolvidables. Y por supuesto, para analizar de buena manera estas actuaciones, las estadísticas se convierten en nuestro gran aliado.

Hay una estadística específica además que nos sirve de muchísima ayuda para evaluar a los peloteros: el WAR (Wins above replacement o Victorias sobre reemplazo en español). Esta interesante métrica sirve para cuantificar el valor total de un jugador en el terreno, y es la medida universal por la que muchas personas se guían actualmente en el mundo del beisbol.

Precisamente, cuando revisamos posición por posición a los líderes de WAR (bajo la medición de Fangraphs) en lo que va de 2026, podemos determinar quiénes han sido los mejores toleteros hasta ahora, y en esa lista hay presencia latina.

Dos latinos entre los mejores en WAR

Y es que, si revisamos los líderes en fWAR en cada una de las posiciones, nos encontraremos con que un dominicano y un cubano aparecen entre los mejores peloteros en lo que va de 2026. Elly De La Cruz, campocorto de Cincinnati, es el shortstop con más WAR (2.0) de las Grandes Ligas; por otro lado, Yordan Álvarez (2.0) es el líder entre los bateadores designados.

En general, el lineup de los mejores en fWAR luce de la siguiente manera: