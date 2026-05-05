MLB: Luis Arráez tiene en la mira a "Chico" Carrasquel en este top histórico de venezolanos

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Luis Arraéz sigue afianzándose como uno de los hiteadores más importantes que le ha dado Venezuela a las Grandes Ligas. El toletero criollo ha tenido, de momento, una campaña sumamente positiva con su nuevo uniforme, el de los Gigantes de San Francisco, equipo con el que batea para .316 de promedio en estos primeros 34 juegos del año.

Además, el de San Felipe acumula ya la excelente cantidad de 42 inatrapables, cifra con la que llegó a 1070 de por vida, para igualar a Luis Salazar en la casilla número 37 entre criollos en la historia de la Gran Carpa.

Por si fuera poco, con el excelente ritmo que ha podido mostrar hasta los momentos, y con más de 120 compromisos por disputar en la temporada, Luis Arráez tiene muy buenas posibilidades de subir unos cuantos peldaños más en el listado histórico para toleteros criollos.

Luis Arráez acecha el top 30

Con su arribo a la cifra de 1070 imparables de por vida, Luis Arráez no solo iguala el puesto 37 de por vida para venezolanos en las Grandes Ligas, sino que además se pone en una buena posición para alcanzar el top 30 entre peloteros de nuestro país durante esta misma zafra.

El peldaño número 30 en este listado está ocupado actualmente por Alfonso "Chico" Carrasquel, quien logró acumular 1199 hits a lo largo de su carrera en Las Mayores. Para superar esta cifra, la "Regadera" necesita 130 hits más en lo que resta de año.

Con 130 inatrapables más en 2026, Luis Arráez superaría los 170 en la presente campaña, algo que ha logrado de manera exitosa en las últimas cuatro temporadas que ha jugado en el mejor beisbol del mundo, por lo que es bastante probable que lo veamos ingresar a este exclusivo club en 2026.