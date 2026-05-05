MLB: Novato Jesús Rodríguez termina sequía de San Francisco en su estreno como grandeliga

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Jesús Rodríguez se convirtió en el sexto venezolano en estrenarse en la presente temporada de las Grandes Ligas, concretando un final feliz con victoria (3x2) de San Francisco Giants ante San Diego Padres, en la jornada de este lunes 4 de mayo.

En su primera vez en Las Mayores, el receptor criollo vivió una jornada especial al hacer su debut detrás del plato, trabajando durante siete entradas como receptor y formando batería con el lanzador derecho Trevor McDonald. El abridor tuvo una actuación dominante en su primera apertura de la temporada, al registrar ocho ponches, permitir apenas dos imparables y conceder una sola carrera limpia, siendo liderado detrás de la receptoría por el aragüeño.

Tras finalizar la labor de McDonald, también concluyó la participación de Rodríguez, quien fue sustituido por Patrick Bailey para el resto del compromiso. Perteneciente a los Tigres de Aragua en la LVBP, el pelotero criollo firmó su estrenó en la Gran Carpa después de una presentación notable en Las Menores.

¿Cuántos venezolanos se han estrenado en MLB 2026?

Jedixson Páez (Chicago White Sox)

(Chicago White Sox) Jeferson Quero (Milwaukee Brewers)

(Milwaukee Brewers) José Franco (Cincinnati Reds)

(Cincinnati Reds) José Fernández (Arizona Diamondbacks)

(Arizona Diamondbacks) Yohendrick Piñango (Toronto Blue Jays)

(Toronto Blue Jays) Jesús Rodríguez (San Francisco Giants)

En el aspecto ofensivo, Rodríguez no pudo destacar en esta oportunidad, ya que se fue sin hits en sus tres turnos al bate. A pesar de no haber conectado su primer imparable en las Grandes Ligas, dentro de la organización existe confianza en su capacidad con el madero, una herramienta que varios scouts consideran como una de sus principales fortalezas Por ello, se espera que su producción ofensiva comience a aparecer a medida que gane ritmo y confianza en este nuevo nivel.