LVBP: Ricardo Sánchez habla sobre la clave de sus compañeros en su premio como Pitcher del Año

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No hay que buscar más nombres de lanzadores en la campaña 2025-2026-cuando el premio de Picther del Año definió quién fue el mejor en la lomita y no pudo ser otro que Ricardo Sánchez, quien dio algunos detalles importantes que sacaron la mejor versión de él.

El lanzador siniestro mostró una notable madurez en el morrito en comparación a sus zafras pasadas, principalmente en su comando y eso quedó en evidencia con sus estadísticas.

Ricardo Sánchez habla sobre su premio Pitcher del Año

El abridor zurdo dejó una efectividad de 3.04 en 13 presentaciones. Además, su balance fue de 5-1 y su relación de boletos y ponches fue de 23/58, estableciendo marcas personales en la mayoría de sus registros por zafra.

"Yo quería ser Picther del Año, debido a que teníamos al último en ganarlo en el Clubhouse, que era Júnior Guerra. Quería seguirlo a él (Júnior) y que ese premio se quedara en casa", dijo Sánchez en una entrevista con el equipo de Prensa de Magallanes, dejando claro que tuvo ese objetivo desde el comienzo de la campaña, en la cual también fue campeón con los turcos.

Ricardo Sánchez admira la mentalidad de Rougner Odor:

Sánchez ha dado crédito en entrevistas previas al entrenador físico de los "Eléctricos". No obstante, en esta ocasión reveló también lo que le ayudó Rougner Odor.

"En todas mis salidas, Rougner siempre estuvo en segunda base. Es un tipo que cuando cruza las dos líneas, tiene una mentalidad que no se la he visto a otro. Siempre me decía: 'cada pitcheo debes lanzarlo como si fuera el último'", destacó Sánchez sobre el "Tipo".

Para concluir, Sánchez comentó en general sobre el apoyo que tuvieron cada uno de los que eran parte del equipo y aprendió mucho de ello, un aspecto que considera muy importante.