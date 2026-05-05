Willson Contreras analiza la salida de Alex Cora: "Siento que la tensión desapareció"

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El ambiente en el Fenway Park sigue siendo turbulento. Willson Contreras, quien actualmente se desempeña como inicialista de los Medias Rojas de Boston, ofreció una mirada reveladora sobre el estado anímico del equipo tras la drástica decisión de la gerencia de despedir al mánager Alex Cora y a casi la totalidad de su staff técnico a finales de abril.

Según declaraciones recogidas por Sean McAdam de MassLive, Contreras admitió que la salida del estratega puertorriqueño liberó una presión interna que venía asfixiando al roster.

"Siento que la tensión desapareció. Los muchachos se relajaron un poco más tras el despido de Cora; esa es mi opinión y lo que percibí en el clubhouse", confesó el venezolano tras la derrota dominical 3-1 ante los Astros de Houston.

Un equipo en busca de identidad

A pesar de esa supuesta "relajación", Contreras no ocultó que la transición ha sido caótica. Los Medias Rojas han quedado bajo el mando de Chad Tracy, pero el cambio de timón no ha corregido los problemas de ejecución en el terreno.

"Cuando Alex ya no estaba en el banquillo, el equipo se sintió un poco desorganizado", admitió el veterano. "Pero eso no es excusa. Tenemos que encontrar la regularidad y jugar mejor. Simplemente, tenemos que ser mejores".

La purga total del cuerpo técnico

La crisis en Boston alcanzó su punto máximo el 25 de abril, cuando el equipo ostentaba un récord de 10-17. En un movimiento poco común por su magnitud, la organización despidió no solo a Cora, sino también a piezas clave del staff:

Peter Fatse (Entrenador de bateo)

Ramón Vázquez (Entrenador de banca)

Jason Varitek (Planificación de juego, cuya salida definitiva de la organización parece inminente pese a los intentos de reasignación)

Kyle Hudson, Dillon Lawson y Joe Cronin.

Bajo la gestión de Chad Tracy, Boston registra una marca de 3-4, pero la ofensiva sigue siendo el talón de Aquiles. En los últimos cinco compromisos, el equipo batea para un anémico .102 (de 39-4) con corredores en posición de anotar.

Un panorama sombrío en el Este

Con un registro de 13-21, los Medias Rojas se encuentran hundidos en el sótano de la División Este de la Liga Americana. No solo poseen el peor récord de su sector, sino que actualmente son el segundo peor equipo de todo el joven circuito. Sin un cuerpo técnico consolidado y con la ofensiva estancada, el camino hacia la recuperación parece cada vez más empinado para la histórica franquicia de Massachusetts.