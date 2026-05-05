MiLB: Eliézer Alfonzo Jr. habla sobre la importancia de compartir con Shohei Ohtani y compañía

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Eliézer Alfonzo Jr. está viviendo su primera temporada en la organización de los Dodgers de Los Angeles, donde no solamente le está yendo bastante bien, sino que ha acumulado varias experiencias gratificantes.

El hijo mayor del "Matatán" fue invitado a los entrenamientos primaverales de los californianos y allí tuvo la oportunidad de compartir con ese equipo llenó de estrellas, incluyendo al fenómeno Shohei Ohtani.

Eliézer Alfonzo Jr. habla sobre lo que es compartir con tantas estrellas de los Dodgers:

Ante esa bonita vivencia, el catcher comentó: "Tuve la oportunidad de estar alrededor de todos ellos durante los entrenamientos en Arizona y luego en los ultimos juegos en Los Angeles antes de la temporada. Es bonito ir viviendo esas experiencias y tratar de siempre aprender de cada uno de ellos".

"Fonzy" añadió que a cualquier pelotero le gustaría subir a Las Mayores y más aún siendo catcher porque tendrá una rotación plagada de ases.

¿Llegará Eliézer Alfonzo Jr. a las Grandes Ligas en esta campaña?

El pelotero venezolano suma 18 encuentros en la Filial Triple A de Los Dodgers y está trabajando sin descanso para que este sea su año de hacer su estreno en la MLB. Su promedio actual es de .311.

"El momento va a llegar cuando Dios lo decida. Yo solo estoy enfocado en seguir mejorando día a día como jugador en lo que me pidieron ellos durante el Spring Training, en seguir haciendo las cosas bien y estar listo para cualquier momento que se de la oportunidad", concluyó Alfonzo.