MiLB: Eliézer Alfonzo Jr. cuenta en exclusiva cómo influyen los Dodgers en él

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Varios peloteros venezolanos se ganaron una nueva oportunidad en el beisbol organizado tras su rendimiento en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y uno de ellos fue Eliézer Alfonzo Jr., quien conversó en exclusiva con Meridiano sobre lo que está siendo su primera etapa en su nuevo.

Después de pasar por la agencia libre, "Fonzy" recibió una oferta de los Dodgers de Los Angeles, la cual evidentemente no rechazó y hasta ahora, está haciendo un gran papel en la filial Triple A de los californianos.

Eliézer Alfonzo Jr. sobre su rendimiento en la primera parte de la campaña:

A sus 26 años, el hijo mayor del "Matatán" sigue trabajando para llegar a las Grandes Ligas y luego de sus primeros 61 turnos, el bateador ambidiestro exhibe un alto promedio de .311, un OPS de .845, aunado a un vuelacercas y seis rayitas empujadas.

"La verdad que bastante positivo. Me siento feliz de estar en un sitio donde me den la oportunidad de jugar, de seguir desarrollándome como jugador y de estar en un equipo donde quieren hacer mejor tus fortalezas para hacerte un mejor pelotero dia a dia", resaltó Alfonzo después de vivir unos primeros 18 duelos de buena labor ofensiva y con una defensa que muestra una notable mejoría con Dodgers.

Eliézer Alfonzo Jr. sobre su lo importante de su campaña con Magallanes:

El "Fonzy" fue clave en el reciente título de los Navegantes del Magallanes en la campaña 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y considera que lo aprendido fue fundamental. "Jugar en Venezuela me ayudó muchísimo a llegar en buena forma a los entrenamientos con mi nuevo equipo".

Además, considera que fue una campaña especial tras ser dirigido por su ídolo Yadier Molina. "Representar a Magallanes, aprender día a día y mejorar; creo que me ha dado bastante confianza como jugador para ahora venir aqui a Estados Unidos y seguir trabajando por dar el siguiente paso que es jugar en la MLB", concluyó, quien espera convertirse en el próximo grandeliga venezolano.