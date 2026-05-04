MLB: Eugenio Suárez intensifica su rehabilitación y así será el impacto de sus números en Cincinnati

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Ya han pasado más de 10 días desde que Eugenio Suárez disputó su último encuentro de esta temporada (22 de abril), y desde entonces los Rojos de Cincinnati han perdido cinco de nueve compromisos. Y es que, ciertamente, hablamos de un pelotero que siempre marca diferencias en cualquier lineup.

La ausencia del grandeliga venezolano se debe a una distensión del oblicuo izquierdo, el cual sufrió durante una práctica de bateo y se confirmó luego de la posterior resonancia magnética. A partir de entonces, la organización lo envió a la lista de lesionados de 10 días.

Geno, ¿cerca de regresar?

Hasta la fecha, Eugenio Suárez no ha hecho más que enfocarse únicamente en su recuperación. Justamente, la actualización más reciente llegó este mismo lunes, cuando el manager Terry Francona informó sobre el progreso de su pelotero.

El antesalista venezolano comenzará a tomar rodados y, además, hacer algunos swings en la jaula de bateo. La idea de esto es intensificar un poco más su trabajo para luego hacerle otra resonancia magnética, a finales de esta semana, y así obtener un mejor panorama sobre su posible regreso.

En caso de que todo se desarrolle de manera positiva, Geno estaría listo para reincorporarse al roster de los Rojos de Cincinnati a mediados del presente mes. El objetivo pasa por sumarse en la serie contra Phillies de Filadelfia en la carretera, o en casa contra los Cardenales de San Luis.

Números de Eugenio Suárez en la temporada 2026 de la MLB