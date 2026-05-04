MLB: San Diego pierde a Germán Márquez en un momento clave de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Germán Márquez llegó este año a los Padres de San Diego con la intención de fortalecer la rotación abridora y, de esa manera, ayudarlos a pelear por el banderín de la División Oeste de la Liga Nacional. Si bien todo arrancó de manera positiva, ahora el equipo no podrá contar con el veterano lanzador.

Y es que la propia organización informó que el venezolano ingresó a la lista de lesionados de 15 días, esto debido a una inflamación del nervio del antebrazo. Con dicha eventualidad, el manager Craig Stammen deberá afrontar un calendario reñido sin uno de sus brazos más experimentados.

San Diego, a levantar sin Germán

Ciertamente, Germán Márquez ha vivido algunos altibajos en estas primeras semanas de acción, con cuatro presentaciones de cuatro o más carreras. Sin embargo, el mes de abril lo cerró de manera invicta y con una efectividad de 3.32, mucho mejor que la efectividad colectiva del equipo (4.30).

La lesión del oriundo de San Félix llega en un mal momento, ya que los Padres de San Diego (20-13) están en un intenso mano a mano con los Dodgers de Los Ángeles (21-13), a solo medio juego de diferencia en la división. Justamente, ambos conjuntos protagonizarán una serie imperdible del 18 al 20 de este mes en el Petco Park.

Por lo pronto, se espera que el inconveniente físico de Germán Márquez no pase a mayores y pueda regresar a la rotación más temprano que tarde. Su puesto lo tomó Griffin Canning, quien también se encontraba en la lista de lesionados de 15 días.

Números de Germán Márquez en la temporada 2026 de la MLB